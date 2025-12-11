Nueva polémica es protagonizada por Emiliano Aguilar; qué hizo

Emiliano Aguilar constantemente se ha encontrado en polémicas, al momento de hacer fuertes comentarios sobre su familia, creando que se hagan fuertes disputas que se hacen virales en el mundo de la farándula.

Pues nuevamente acaba de ocurrir, puesto que el primer hijo de Emiliano Aguilar no se queda callado al protagonizar una nueva polémica. Para que sepas todo al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar, desde su cuenta de Instagram, subió un video en el que presume el nuevo tatuaje que se hizo en la parte trasera del cuello, donde lo vemos portando tres cráneos; en la parte inferior se encuentra la frase rusa de “солдат”, que en español significa soldado.

Aunque él lo presume con orgullo, sus seguidores no lo tomaron tan bien, puesto que varios desaprobaron el diseño, explicando que es una mala imagen para los jóvenes que lo siguen, mientras que otros detallan el daño que se hace a la piel. Pero hubo un comentario que sobresaltó de todos, donde decía lo siguiente:

“Le va a dar miedo hasta a sus propias pequeñas; qué triste y tan noble que es, lástima que se esté equivocando demasiado”.

Ahí es donde empezó la nueva polémica, puesto que el hijo de Pepe Aguilar no dudó en responder lo siguiente: “Cállese, señora, váyase a tejer”. Sin embargo, el pleito no terminó ahí, puesto que la autora del primer mensaje detalló que, en vez de seguir tatuándose, debería combatir sus problemas de ansiedad, además de resaltar que la fama no es para siempre.

¿Qué hace Emiliano Aguilar?

Al igual que su familia paterna, forma parte del mundo de la música, ya que se encarga de escribir canciones de rap, trabajo musical que se ha encargado de promocionar en sus redes. Por otro lado, también se ha destacado por su popularidad en su Instagram, red social en la que se ha encargado de hacer controversia por sus opiniones.

Por ahora, la nueva polémica que dejó Emiliano Aguila r en su cuenta personal ha dejado a todos impactados, en especial a sus seguidores, quienes ante el pleito que se inició detallaron que está perdiendo el respeto de sus propios fans.