Video: mujer es captada en plena infidelidad con su mejor amigo

En TikTok y en las redes sociales en general, se puede ver una gran cantidad de historias de amor pero también de infidelidad. Teniendo en cuenta esto es que podemos ver a los infieles captados en los momentos justos y se viralizan.

Teniendo en cuenta el contexto dado, es que te vamos a contar la historia de una mujer que fue descubierta en plena infidelidad con quien sería su mejor amigo, por su pareja. El hombre engañado decidió confrontarla y para poder vengarse, subió las grabaciones a las redes sociales. Por supuesto es que se volvió viral.

¿Cómo fue el descubrimiento de la mujer siendo infiel?

En el video que se ha vuelto viral, se puede ver a la mujer y su acompañante, con poca ropa en un monte. El hombre estaba sentado en un pedazo de cartón y ella parada mientras se cubría con una sudadera mientras trataba de explicaciones al hombre que grababa.

“Yo le dije que me hiciera el favor, que me quería desahogar con él, pero que buscáramos un lugar… que no fuera en su casa”, explica la mujer.

Dada la situación es que la supuesta pareja la confronta muy molesto y le dice que no sabe quién trabaja ahí, y muestra una casa que estaría cerca de donde los encontró.

Quien trabaja ahí es su vecino y en reiteradas ocasiones le había hecho saber que su pareja se escapaba varias veces con su amigo. Así es que dio a entender que no sería la primera vez que la mujer es infiel.

“Quien trabaja ahí es vecino mío y te ve todos los días cuando tú vienes para acá”, explica el hombre .En otra grabación se la escucha a ella cuando le dice a su pareja que lo ama a él “Yo te amo, mi amor”, pero él la interrumpe y le grita: “¡Tú no amas a nadie!” y le reclama su deslealtad, mientras el amante se mantiene callado y oculta su cara para no aparecer frente a las cámaras.

