VIDEO: Estos son los fenómenos paranormales más terroríficos en la historia del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX se ha convertido en el transporte más importante gracias a los millones de usuarios que día a día lo utilizan para llegar a sus destinos. En ese sentido, ¿sabías que desde su inauguración el STC ha contado con una serie de fenómenos paranormales inexplicables?

Al contar con un horario por demás llamativo (de 5 de la mañana a 12 de la noche), el Metro CDMX tiene, a lo largo de su historia, algunos videos que confirman la existencia de fenómenos paranormales dentro de sus instituciones, ya sea dentro de los vagones, en algunas de sus líneas o, bien, en los túneles. ¿Cuáles son los más aterradores?

¿Cuáles son los fenómenos paranormales más terroríficos en la historia del Metro CDMX?

Hace unos años, un pasajero grabó el momento en el que se encontraba solo en un vagón del Metro CDMX. Aquí, el usuario asegura que pudo escuchar una serie de ruidos extraños, y al comenzar a registrar el momento en video, en la grabación notó en el reflejo de la ventaja a una “persona” sentada a unos asientos de él.

Existe otro video en donde se registra la voz de un niño que grita desesperadamente “Mamá”, gritos que retumban en los pasillos de la Línea Naranja del Metro CDMX. De igual forma, existe otro clip en donde se observa a una joven que sale de un túnel pero a la que no se le distingue el rostro, hecho que causó la sorpresa de quienes vieron este producto.

Finalmente, existen dos casos más que también se han vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos años. El primero guarda relación con una grabación en donde un policía toma a una mujer en uno de los pasillos de la Línea 7, mientras que en el otro se muestra a un ente que, en cuestión de segundos, atraviesa las paredes del STC.

¿Cuándo se inauguró el STC Metro CDMX y cuántas líneas tiene?

Cabe mencionar que el Metro de la CDMX tuvo su inauguración en 1969, por lo que ya cuenta con 56 años de antigüedad. Actualmente, el STC cuenta con un total de 12 líneas identificadas por letra, número y color que suman 195 estaciones, mismas que abarcan tanto la capital del país como el Estado de México.