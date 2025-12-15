Las 2 playas de Yucatán donde NO hay sargazo y visitarlas es una experiencia inédita, según la IA

El sargazo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para quienes planean vacaciones en el Caribe mexicano, pero no todas las playas se ven afectadas por este fenómeno. A partir del análisis de corrientes marinas y registros ambientales, la inteligencia artificial (IA) identificó dos playas de Yucatán que se mantienen prácticamente libres de esta alga, lo que permite disfrutar del mar en un entorno natural y una experiencia verdaderamente inédita para los visitantes.

A través de investigaciones sobre orientación de la costa y reportes históricos, la herramienta digital ChatGPT dio a conocer que hay áreas donde rara vez presentan sargazo, lo que las convierte en una excelente alternativa para quienes buscan mar limpio, calma y contacto con la naturaleza:



Progreso: su ubicación en el Golfo de México y la dinámica de sus corrientes evitan la acumulación de sargazo. Destaca por su mar limpio, muelles icónicos y atardeceres únicos, ideales para una experiencia tranquila y auténtica.

su ubicación en el Golfo de México y la dinámica de sus corrientes evitan la acumulación de sargazo. Destaca por su mar limpio, muelles icónicos y atardeceres únicos, ideales para una experiencia tranquila y auténtica. Celestún: además de ser famoso por la Reserva de la Biosfera y los flamencos, sus playas se mantienen libres de sargazo casi todo el año. El entorno natural, poco turismo masivo y aguas claras hacen que la visita sea verdaderamente inédita.

Esto puedes hacer en las playas de Yucatán libres de sargazo

De acuerdo al portal Yucatán Today, puedes disfrutar de planes muy distintos y una experiencia más natural en estas playas. Esto es lo que puedes hacer en cada una y cuál es la mejor época para visitarlas:

En Progreso, podrás:



Nadar y relajarte en la playa , ideal para familias.

, ideal para familias. Caminar por el malecón y disfrutar de restaurantes de mariscos.

y disfrutar de restaurantes de mariscos. Ver atardeceres desde el muelle, uno de los más largos de México.

desde el muelle, uno de los más largos de México. Practicar deportes acuáticos como paddleboard o kayak.

como paddleboard o kayak. Excursiones cercanas a cenotes y zonas arqueológicas (Dzibilchaltún).

y zonas arqueológicas (Dzibilchaltún). Noviembre a mayo, mejor época por el clima más seco, temperaturas agradables y mar tranquilo.

por el clima más seco, temperaturas agradables y mar tranquilo. Evitar agosto y septiembre, cuando hay más calor y lluvias.

En Celestún:

