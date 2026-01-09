Operador de juego mecánico puso en peligro la vida de personas por trabajar ebrio

El Día de Reyes es uno de los más esperados del año, sobre todo por los más pequeños que se muestran ilusionados con recibir un obsequio y vivir una jornada mágica. Sin embargo, para quienes se subieron en un juego mecánico en Chilpancingo fue todo lo contrario.

“Me dedicaba a crear música para que la gente tomara”, Juan y Rosie Rivera no seguirán los pasos de su hermana, Jenni Rivera

El incidente se produjo en una de las atracciones de la feria de esta ciudad de Guerrero y generó momento de tensión y nerviosismo. La unidad comenzó a acelerarse y sus frenos no podían ser activados, mientras que la persona que la operaba fue retenida por las autoridades locales en aparente estado de ebriedad.

¿Qué sucedió en la feria de Chilpancingo?

De acuerdo con lo trascendido, el pasado martes 6 de enero todo era diversión en la feria de Chilpancingo pero una situación se apoderó de la atención de los presentes. Quienes disfrutaban del juego “El Himalaya” comenzaron a gritar y pedir ayuda luego de que la unidad mostrara un funcionamiento errático.

🎢🚨Momentos de terror se vivieron la noche del martes cuando el juego “Himalaya” comenzó a girar sin control durante varios minutos, provocando crisis nerviosas, mareos y vómitos entre algunos asistentes en la Feria de #Chilpancingo, #Guerrero. pic.twitter.com/I5LtImv2WO — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) January 8, 2026

El juego que transportaba a adultos y niños comenzó a elevar su velocidad y parecía que no podía ser detenido. La situación se prologó por varios minutos por lo que los usuarios vivieron momentos de mucha tensión e incluso estados de nerviosismo que pudo calmarse cuando trabajadores del lugar decidieron cortar la energía para poder detener el juego.

¿Un operario ebrio al mando?

Con el paso de los minutos, y tal como se ve en un video que circula en redes sociales, la persona que operaba el juego mecánico fue puesta al resguardo por parte de autoridades policiales ya que, aparentemente, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esto hizo que muchos presentes entendieran que el incidente podría haberse debido a esta situación y no a un desperfecto técnico.

Por su parte, la empresa Divermovil, responsable de las unidades que funcionan en la feria, emitió un comunicado pidiendo disculpas a las personas afectadas y afirmando que tendrán todo el acompañamiento que precisen. En este marco, remarcó que “el operador involucrado ha sido puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades conforme a la ley”.