Alberto Ciurana, un genio que hizo historia en la televisión mexicana. ¡Hasta siempre, amigo!

Alberto Ciurana, Director de Contenido y Distribución de TV Azteca, murió la noche de ayer (23 de marzo). Sin duda, una pérdida importante para la industria de la televisión.

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Fue en octubre de 2017 cuando Alberto Ciurana se unió a nuestra casa, TV Azteca, una llegada que representó una revolución y una oportunidad más para continuar como la opción número uno de las familias mexicanas.

Alberto siempre fue conocedor del público, por lo que fue parte de la transformación de Azteca UNO hacia la television en vivo. Así, programas como La Voz, Exatlón, Survivor México, Mi Pareja Puede, entre otros, llegaron bajo su tutela, mismos que se convirtieron en todo un éxito y que hasta la fecha son causa de alegría, felicidad y esperanza para los mexicanos y extranjeros que siguen nuestra señal.

Alberto Ciurana comenzó desde muy joven su trayectoria en televisión. Así recordamos sus más de 30 años en la industria del entretenimiento.

Y es que, gracias a sus más de 30 años de experiencia, su trabajo se reflejó de inmediato y los resultados llegaron a racimos.

Una trayectoria impecable y llena de muchos éxitos

Su primera oportunidad llegó a los 18 años en el programa Siempre en Domingo, uno de los shows más exitosos de la historia de Televisa. Posteriormente, fue un personaje clave para la cadena Univision, de la que fungió como vicepresidente.

En la empresa de San Ángel, el querido Alberto Ciurana fue Vicepresidente de Operaciones Internacionales, Vicepresidente de Canales, de Programación y Contenidos; además, logró que el reality show Big Brother marcara una época en la televisión mexicana.

Fue responsable de que grandes conductores llegaran a nuestra casa, entre ellos Adal Ramones, que es el conductor de La Academia; Laura G, que brilla todas las mañanas en Venga La Alegría, entre otros talentos que son parte de nuestra gran familia.

En la música no fue la excepción, pues fue responsable de que talentos de talla nacional e internacional llegaran a nuestras filas. Belinda, Ricardo Montaner, Napoléon, entre otros, son parte de estas estrellas.

¡Hasta luego, amigo! ¡Descansa en paz, Alberto Ciurana!

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