VIDEO: Alejandra Guzmán se dislocó la cadera tras caída en el escenario.

Luego de su caída en el Kennedy Center durante su presentación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, Alejandra Guzmán actualizó su estado de salud a tráves de un audio para los medios de comunicación.

La cantante mexicana mandó un mensaje de voz a la prensa, asegurando que se encuentra bien de salud. Alejandra informó que se dislocó la cadera, pero que afortunadamente no hubo fractura.

“Gracias por preocuparse por mí y por mandarme tantas bendiciones. Estoy bien. Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos protesis, y a veces puede pasar. Quiero que se dejen de preocupar. Estoy bien, voy pronto a mi casita, los quiero mucho y va a haber mucho rock and roll. No hay fractura”, expresó La Guzmán a la prensa y a sus fans.

Recordemos que la intérprete se encontraba en Estados Unidos dando una presentación, cuando perdió el equilibro en el escenario y cayó al suelo de espaldas.

Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída

Alejandra Guzmán era una de las invitadas especiales a dicho evento, pero solo alcanzó a cantar dos temas musicales tras su caída. La mexicana cantó Mírala, Míralo y después Mala Hierba, pero en esta última cayó tras un paso en falso con sus tacones.

Algunos asistentes grabaron el momento exacto de la caída, videos que comenzaron a dar vuelta por todas las redes sociales. En las grabaciones se puede ver al público soltar algunas carcajadas, pues nadie imaginaba que minutos después Alejandra iba a ser trasladada en ambulancia al hospital.

La presentación de Alejandra Guzmán quedó frenada, pues no pudo regresar para cantarle al público las canciones que tenía preparadas.

El accidente de La Guzmán no pasó a mayores, pues confesó que está por regresar a casa del hospital para seguir cuidando su salud.

