“Yo la amo y ella me ama a mí" Alejandra Guzmán confirma que está en contacto con Frida Sofía

Ventaneando está de plácemes y manteles largos por su 29 aniversario y, para celebrarlo, Alejandra Guzmán se enlazó en vivo vía telefónica para felicitar a los conductores, producción y toda la gente que se encuentra detrás de cámaras, pero también nos habló sobre la muerte de su madre, Silvia Pinal, y de cómo va su relación con Frida Sofía.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán? “Felicidades Pati, 29 años se dice fácil, pero wow”, dijo ‘La Reina de Corazones”, quien próximamente iniciará su gira en Cozumel, Quintana Roo, y de ahí se irá a Estados Unidos.

“Mi madre es inmortal” Alejandra Guzmán recuerda a su mamá con mucho amor [VIDEO] La intérprete de “Eternamente bella” y sus hermanos se han mantenido juntos desde la muerte de Silvia Pinal. Se han repartido los bienes, como ropa y objetos de valor sentimental.

¿Cómo se encuentra tras la muerte de Silvia Pinal?

Al preguntarle cómo se encuentra tras la muerte de su madre, Alejandra Guzmán dijo que “a veces (estoy) triste, a veces melancólica, pero orgullosa de poder tener su sangre, todo lo que me heredó en mi sangre, talento, las ganas de chambear, de salir adelante”.

Te puede interesar: “Se me acusó por hablar” Yosstop revela detalles del proceso legal que atravesó

“Ahorita estoy en su casa, estoy con mis hermanos viendo lo de la inmobiliaria y resolviendo cosas que están ahí pendientes, pero estoy contenta, estoy sana, llena de trabajo, de compromisos, de proyectos. La canción que saqué “No se vale llorar”, ya llegamos a 10 millones”, recalcó Alejandra Guzmán.

“Yo he moqueado, me fui a la playa donde estuvo ella y la recordé, la huelo, la siento, la extraño, la amo y la admiro, pero está en un mejor lugar. Está con Viri, está con Merielu y está bien, ya no está sufriendo de tanta cosa”, agregó La Guzmán.

¿Tienen pensado algún homenaje para Silvia Pinal?

“Qué más homenajes que el que le hizo la gente saliendo a las calles. Esa imagen nunca se me va a olvidar porque todo México la ama, la respeta, la quiere y mi mamá es muy amada”, dijo la cantante.



Te puede interesar: “Se me acusó por hablar” Yosstop revela detalles del proceso legal que atravesó

¿Qué pasó con las joyas de Silvia Pinal?

Al respecto, Alejandra Guzmán dijo que “estamos hablando de todo para hacer una carpeta y de la carpeta se hace la denuncia porque nada más tenemos fotos y necesitamos hablar con amigos de mi madre y con gente que sabe. Trajo a este tipo Mónica Marbán, que era su amiga, ahorita estamos tocando todos esos temas que son muy importantes porque es herencia de las nietas y es lo que trabajó toda su vida mi mamá, entonces, como para que alguien llegue y se las lleve así”.

¿Qué ha pasado con el testamento de Silvia Pinal? “La albacea es la ‘Gordita Galindo’ y estamos haciendo un recuento de todo lo que hay para que cada quien tenga lo que quiere, lo que le gusta. Mi mami fue muy clara y muy organizada para dejar lo que invirtió, lo del teatro, una inmobiliaria. Mi mami dejó todo bien clarito", aseveró.

¿Cómo va su comunicación con Frida Sofía?

“Claro, ese fue un momento único y la verdad se lo agradezco a mi madre porque fue uno de los regalos que dejó, claro que estoy en contacto con mi niña, la amo con toda mi alma”, finalizó Alejandra Guzmán.