Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre la revelación de que Apolo no sería su sobrino

En otra entrega de la entrevista exclusiva que Pati Chapoy le hizo a Alejandra Guzmán, ‘La Reina de Corazones’ se sinceró y habló de la separación de sus padres, pero también de los engaños y abusos de Mayela Laguna, expareja de su hermano Luis Enrique Guzmán.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre el divorcio de sus padres? Al preguntarle sobre la edad que tenía cuando sus padres se separaron, la cantante declaró que 6 años y “recuerdo cuando mi mamá nos dijo que se iba a divorciar porque había problemas en nuestra familia”.





Te puede interesar: Alejandra Guzmán recibió a Pati Chapoy en su estudio de grabación

Alejandra Guzmán recordó la muerte de su hermana Viridiana Alatriste

Alejandra Guzmán reveló que su hermano Luis Enrique le confesó que no se acordaba de muchas cosas de su papá y sacó a colación el tema de Apolo, el pequeño de Mayela Laguna que al parecer no es hijo de Luis Enrique Guzmán.

¿Qué dijo sobre Apolo?

Alejandra Guzmán aseguró que Apolo es un gran niño; sin embargo, Enrique Guzmán al parecer sabía lo que pasaba pues le dijo: ‘Ese niño no es Guzmán’. Sobre cómo vivió lo que pasó su hermano Luis Enrique, la cantante señaló que “hubo muchas cosas que nos decían, entre comentarios, acciones, palabras. Qué fuerte es el engaño, el abuso, la mentira, el hacer una familia completa en una mentira”.

Te puede interesar:Silvia Pinal no va irá a la boda de Michelle Salas. Te decimos por qué

“Mi mamá, mi hermano y yo pues sí estamos impactados, pero creo que por algo lo pusieron en nuestra familia, creo que de alguna manera le hemos sembrado mucho amor, lo recuerdo con mucho amor y algún día va a volver así como yo volví a ver a mi papá y lo busqué porque siempre te queda esa intriga o ganas de saber, y yo creo que él tiene derecho a saber la verdad. (Mayela) Sí nos engañó a todos, pero la mentira dura hasta que la verdad llega”, recalcó.

‘La Guzmán’ sentenció que está muy encariñada con Apolo y, aunque ha sido duro ver el sufrimiento de su hermano, ha aprendido protegerse para que no le hagan daño.

Te puede interesar: FOTOS | Lo que sucede con Ana Bárbara y su hermano Francisco Ugalde

¿Qué dijo sobre Mayela Laguna?

La rockera dijo que no “me gusta que extorsionen a mi familia, pues hasta ahí llegó, el robo de la casa de mi mamá, extorsión, mentiras, abusos, muy feo. No se lo merece ni mi hermano, mi ni madre, ni yo, ni el niño ni nadie”.

Sobre si incluyó a Apolo en su testamento, Alejandra Guzmán declaró que no y que eso había sido una leyenda. “Lo sabrán cuando me muera, ahí les contaré. Mejor me las gasto si para eso soy buena. Hay que gastárselo antes de que suceda”.