Alejandro Fernández se deslinda del caso de Gerardo Ortiz y sus vínculos con el narco

La Dinastía Fernández sigue pisando fuerte en la industria musical pues recientemente América Hernández, hija de Alejandro Fernández, firmó contrato con una importante disquera, así que ahora todos los hijos del Potrillo y nietos de Vicente Fernández son oficialmente cantantes.

“Yo afortunado, gracias a Dios. Cruzo los dedos para que les vaya bien, les deseo lo mejor y la verdad es que los cinco tienen mucho talento, son súper profesionales para todo lo que hacen y tienen con qué hacerlo, sino yo les diría ‘siéntese señora’”, dijo Alejandro Fernández.

¿Alejandro Fernández ya tiene listo su testamento? A propósito de sus hijos, ‘El Potrillo’ reveló que tiene todo listo en cuanto a su testamento. “Sí, desde hace tiempo lo tengo arreglado”.

¿Qué dijo sobre lo dicho por Gerardo Ortiz?

Finalmente, ‘El Potrillo’ se molestó ante los cuestionamientos de un reportero sobre que Gerardo Ortiz lo habría mencionado al declararse culpable en la corte de Los Ángeles de lavar dinero del narcotráfico.

“Y a mí por qué chinga…”, dijo Alejandro Fernández, posteriormente, el reportero le preguntó si había recibido las cartas de advertencia y el cantante reviró diciendo “yo de advertencia, no, no, no, no”.

“Que las enseñe, yo no tengo ningún problema, yo jamás he tenido problemas con nadie y de hecho, o sea, ustedes pueden ver que nunca he tenido ni amenazas ni me han dicho nada. Creo que he trabajado profesionalmente, muy profesionalmente que es una de las cosas que me dejó mi padre”, finalizó.