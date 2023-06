Alejandro Fernández genera controversia con solicitud a fans sobre canción ‘Mátalas’.

Durante su esperado tour “Amor y Patria 2023", el reconocido cantante mexicano Alejandro Fernández se presentó en el WiZink Center de Madrid, España, para deleitar a su numeroso público. Sin embargo, antes de interpretar uno de sus éxitos más reconocidos, “Mátalas”, el artista hizo una declaración que rápidamente se convirtió en motivo de controversia y discusión.

Las palabras de Fernández generaron un revuelo entre los asistentes, dejando a muchos sorprendidos e incluso indignados.

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre ‘Mátalas’?

Frente a un auditorio lleno, Alejandro Fernández, también conocido como “El Potrillo” adelantó que interpretaría Mátalas, tema que de un tiempo para acá ha levantado polémica en redes sociales. En ese momento, el cantante dijo que si el público consideraba ofensiva la letra de dicha canción podía salir un momento y regresar a disfrutar el resto del show una vez que terminara de interpretarlo: “Al que no quiera escucharla, pues que se salga del concierto (…) Yo voy a seguir defendiendo mi canción. Me voy y el que quiera, que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?”, expresó.

¿Por qué la canción ‘Mátalas’ es polémica?

La canción “Mátalas” de Alejandro Fernández ha sido objeto de controversia debido a su temática y contenido lírico. La canción relata una historia de desamor y resentimiento hacia una mujer, incluyendo versos que podrían ser interpretados como incitación a la violencia o la venganza.

Algunas personas consideran que las letras de la canción promueven actitudes negativas y violentas hacia las mujeres, lo que ha generado críticas y debates sobre el mensaje que transmite la canción.

¿Qué dice la canción ‘Mátalas’?

Mátalas es un tema compuesto por Manuel Eduardo Toscano e interpretada por Alejandro Fernández. Hace unos años comenzó a criticarse porque se consideró que si bien algunas de sus estrofas colman de cariño a la mujer, otras pueden ser tomadas como una apología al feminicidio como las siguientes:

“Si quieres disfrutar se sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras”.

