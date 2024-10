Alex Lora en el foro hablando de su participación en Jesucristo Súper Estrella

El foro de Ventaneando se vistió de gala este martes 22 de octubre gracias a la presencia de Alex Lora, quien nos habló sobre su participación en la puesta en escena de Jesucristo Súper Estrella.

¿Cómo se ha sentido Alex Lora en Jesucristo Súper Estrella?

Al preguntarle sobre cómo se ha sentido en la puesta en escena, Alex Lora dijo lo siguiente: “es algo muy padre porque el contacto con la gente es directo, es como una tocada, y es como le decía yo a Benny, a Erick, a María y a Jimena, cuando al final está la despedida es mucha aplaudidera de la raza”.

“Mejor cuando está la música, mejor hay que hacerlos que lleven el ritmo de la música y así no se cansan”, dijo Alex Lora, quien interpreta a El Rey Herodes en la puesta en escena.

¿Cómo se siente Alex Lora interpretando a Herodes?

Lora dijo que “yo tomé el ejemplo del señor Enrique Guzmán, que es el que lo hacía. De él he aprendido, entonces, me tocó un papel, me dice mi domadora, de gandalla, un papel muy gandalla... Sí es muy manchadito, se mancha Herodes con Jesucristo, entonces en un momento le digo: ‘Mamá, ponle a la grabadora porque estoy juzgando a Jesucristo’”.

¿Le dejaron ponerle su sello personal al personaje?

Al preguntarle a Alex Lora si lo dejaron meterle su propio toque al personaje de Herodes, el rockero dijo que “le metí de cosecha porque ahora que acabó la tocada el domingo, entraron muchos chavitos al camerino que, uno de ellos era el hijo de Leo de Lozanne y su bandita, entonces llega y me dice ‘canta, canta’ el hijo de Leo”.

“Entonces (comienzo a cantarle) y una chavita más pequeñita me sale: ‘No, a mí no me cantes, a mí me gusta cuando dices groserías”, agregó.

“El 12 de octubre se acaban de cumplir 56 años de rock & roll de México para el mundo, el 12 de octubre de 1968, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México fue mi primera tocada, así que ahora, el 12 de octubre se acaban de cumplir 56 años, que hubiéramos hecho la tocada para festejarlo, pero estamos ahorita en Jesucristo y hemos alternado porque estuvimos en Pachuca, estuvimos en el Multiverso, ahora vamos para Los Ángeles, para Orizaba, para Mérida, para Acapulco”.

“El 15 de febrero vamos a hacer la tocada del fin de la gira de los 55 años, principio de la gira de los 56 años”, añadió Alex Lora.