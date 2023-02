Alfredo Adame se compara con Kurt Cobain por ser víctima de su éxito.

Alfredo Adame se ha convertido en un verdadero showman pues últimamente da más de qué hablar con sus pleitos en plena vía pública, así como por sus peleas en redes sociales, en ese tenor, el controvertido conductor volvió a acaparar los reflectores luego de compararse con el mismísimo Kurt Cobain, legendario vocalista de Nirvana.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en Venga La Alegría.

¿Alfredo Adame mató a un hombre con sus propias manos? Hace unos días, el también conductor causó controversia al revelar en una entrevista con Maxine Woodside, que mató a un hombre con sus propias manos, los hechos habrían ocurrido en una fiesta durante su juventud.



De acuerdo con el histrión, los hechos ocurrieron después de que bailara con una joven que lo invitó a la pista, ya que ella tenía novio y éste de inmediato le reclamó. Aunque Adame señaló que trató de hablar con el joven, este se rehusó y las cosas se salieron de control.

En medio de la trifulca el joven terminó en el suelo, por lo que tuvo que ser internado en un hospital donde más tarde perdió la vida: “El cuate hizo como que me iba a pegar y ese momento le metí un golpe en el cuello. El cuate se fue de espaldas, los demás se hicieron para atrás y mi cuate me dijo: ‘vámonos’. Entonces nos subimos al coche. Hablé con mi papá y me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año”.

¿Alfredo Adame se comparó con Kurt Cobain?

Alfredo Adame sigue siendo tema de conversación y en la entrevista ya mencionada lanzó una declaración que se hizo viral, ya que aseguró que es “víctima de su propio éxito” y aprovechó para compararse con una de las más grandes estrellas de la música, Kurt Cobain.

El actor hizo hincapié en la terapia que tomó tras los hechos violentos que tuvieron lugar en septiembre pasado y que pusieron en riesgo su vida. “No quiero decir su nombre (de la psicóloga) porque a ella no le interesa todo ese rollo y me dice al último: ‘hablando claro, tú eres víctima de su propio éxito’, eres como Kurt Cobain, aquel que se pegó un tiro”.