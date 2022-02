Magaly de Enamorándonos y Alfredo Adame ¡de romance! (FOTOS)

Parece que el amor dejó atrás la violencia para Alfredo Adame, quien ahora está dando de qué hablar por su supuesto romance con Magaly, exparticipante de Enamorándonos.

A sus 63 años, el amor le está volviendo a sonreír al histrión tras su divorcio de la actriz Mary Paz Banquells, en 2017, y algunos romances fallidos.

La revista TV Notas dio a conocer que en una función de lucha libre fue captado Alfredo Adame acompañado por Magaly Chávez, exparticipante del programa Enamorándonos, muy felices y dándose apasionados besos.

La modelo y actriz contó a la publicación que están saliendo desde hace varios meses, pero que aún no tiene etiqueta la relación que sostienen.

“A Alfredo lo conozco desde hace cinco años cuando entré a Enamorándonos, desde ahí hicimos muy buena amistad, es muy lindo y nos queremos mucho”, dijo la sexy rubia.

¿Alfredo Adame y Magaly salen en plan romántico?

A pregunta expresa sobre si salen en plan romántico, la sensual chica aseguró que “siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas”, insistió.

“A mí me gustan los hombres maduros y él tiene muchísimas cualidades, es un tipazo, supercaballero, muy amable, muy espléndido, leal y transparente; ¿qué mujer no caería rendida a sus pies?”, añadio.

Sin duda, este suceso inmediatamente se hizo viral en redes sociales, pues Alfredo Adame está en boca de todos desde que protagonizó una pelea callejera contra una familia.

