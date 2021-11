Alicia Machado confirma su noviazgo con Roberto Romano.

Alicia Machado rompió el silencio para los medios de comunicación sobre su romance con el actor Roberto Romano. La exreina de belleza confirmó que sí mantiene un noviazgo con el artista tras abandonar un importante reality show estadounidense.

En su momento, Roberto Romano fue relacionado sentimentalmente con Kimberly Flores, cosa que la artista venezolana desmintió con su declaración.

Roberto y yo sí tenemos una relación en estos momentos. Estamos muy contentos de haber salido de ese show tan exitoso y de habernos conocido ahí adentro

En otros temas, Alicia Machado se negó a hablar sobre la supuesta violencia física y verbal que vivió con José Manuel Figueroa.

“Desafortunadamente yo también he sido víctima de violencia de género, no solamente física sino de muchas otras formas. Yo prefiero no tocar el tema, específicamente por mi tranquilidad y mi paz”, expresó sobre su exnoviazgo con el hijo de Joan Sebastian.

En su momento, la artista abrió su corazón en el programa estadounidense donde se ganó el primer lugar, confesando haber sufrido violencia por parte de uno de sus exnovios. Los rumores apuntaron a José Manuel Figueroa como el principal sospechoso de los abusos a la actriz de 44 años.

Alicia Machado se siente feliz por Ninel Conde y el fallo a su favor

La artista venezolana expresó su felicidad tras enterarse del reencuentro entre Ninel Conde y su hijo Emmannuel.

Siempre estuve al pendiente de su caso, me siento inmensamente feliz, mi corazón de mamá quiere llorar de alegría porque trato de ser muy empática. Ese caso a mí me llegó mucho porque conozco a Ninel y conozco al niño, entonces me alegra muchísimo

Recordemos que el Bombón Asesino adquirió la oportunidad de reunirse con su hijo Emmanuel cada quince días por tres horas con la supervisión de una autoridad y un psicólogo.

