¿Quieres encontrar a tu otra mitad? Así puedes ser parte de Amor en el Aire.

Todos queremos encontrar a nuestra media naranja; sin embargo, no es tan fácil como parece, por eso, ahora podrás ser parte de Amor en el Aire, el reality de Azteca UNO, en donde podrás encontrar al amor de tu vida.

Programa 20 marzo | Ilusiones y desilusiones en Amor en el Aire.

Si todavía no has encontrado a esa persona especial, pero mantienes viva la esperanza, esta puede ser tu oportunidad, así que no lo pienses más e inscríbete.

Te puede interesar:Chris Ledesma | Participante del reality Amor en el Aire.

¿Cuándo serán los castings de Amor en el Aire? Si eres mayor de edad y no has encontrado el amor verdadero, esta es tu oportunidad, así que acepta el reto y asiste a los castings, de los cuales pronto te daremos más información.

¿Cómo poder ser parte de esta romántica aventura?

También puedes inscribirte a nuestro casting digital en la app de TV Azteca EN VIVO o en el siguiente link. Una vez que ingreses a la app, dirígete a la pestaña que dice “Encuentra al amor de tu vida… ¡Inscríbete aquí!” Posteriormente te desplegará otra página y pulsa “Inscríbete”.

Una vez dentro deberás leer y llenar cuidadosamente el formulario para el registro con los siguientes datos:

Te puede interesar: Pau Lerma | Participante del reality Amor en el Aire.



Nombre, apellidos, sexo y orientación sexual.

Fecha de nacimiento, estado civil y empleo actual.

Altura y peso.

Teléfono móvil y correo electrónico.

Usuario de Instagram, TikTok y Twitter.

País, estado, ciudad y si cuentas con pasaporte vigente.

Así mismo, deberás llenar unas sencillas preguntas y subir un pequeño video y una fotografía. Forma parte de esta aventura romántica y encuentra al amor de tu vida. ¡No te quedes fuera! Amor en el Aire te está esperando.