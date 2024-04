Ana Bárbara le pide respeto y cuidados a quienes desean ser parte de su vida

“Si me quieres, me tienes que cuidar”, dice Ana Bárbara al ser cuestionada por los conflictos familiares que últimamente ha enfrentado no solo con su hermano Francisco Ugalde, sino con su padre Don Antero Ugalde e incluso con sus hijos.

Bueno, mira, con mis hijos hay un elemento que nunca va a faltar, que es el amor. El amor sana, el amor libera y el amor invita al respeto, y yo siempre y cuando siga, yo me voy a morir pidiendo lo mismo: el amor. Si me quieres, me tienes que cuidar y respetar, eso se lo digo a toda la gente, a los que quieran cualquier acercamiento conmigo. Es definitivamente, es por medio del respeto y el amor, el camino del bien. Me tienen al cien, sino no me tienen nada

¿Cómo vive Ana Bárbara los problemas en casa con sus hijos?

A propósito de sus hijos, reveló el regalo que recibió de su hijo menor Jerónimo, al volver de una estancia en Centroamérica.

Llegué de viaje de Centroamérica a mi casa, que es su casa. Sentí el abrazo y el amor de mi hijo que me dijo ‘Mami, te extrañé, extraño que me cuides, que me digas que coma, que me digas…’ y eso como madre lo voy a valorar. Eso es mi celebración del 10 de mayo

Y es su público donde también encuentra consuelo a los contratiempos personales.

