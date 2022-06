Ana Claudia Talancón fue a parar al hospital por una intoxicación.

Ana Claudia Talancón terminó internada en un hospital. ¿Qué pasó?

Ana Claudia Talancón se llevó tremendo susto al interior de un camper que al parecer habían desinfectado con algunos químicos durante el rodaje de una serie, motivo por el cual se intoxico y tuvo que ir a parar al hospital. En entrevista exclusiva para Ventaneando, la actriz habló sobre lo sucedido y lo mal que la pasó a consecuencia de ello.

“Sí, unos químicos con los que limpiaron el camper donde estaba yo descansando y fue horrible la verdad, empecé a vomitar sangre, entonces me asusté horrible, me pidieron una ambulancia, me llevaron al hospital y estuve tres días en el hospital. Estuve dos noches”, declaró.

“La sufrí, todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas que me dieron. Me siento muchísimo mejor, me he recuperado muy bien, he hecho todo bien, la verdad, para poder estar sana y me siento muy agradecida”, añadió.

La actriz mexicana también reveló que tiene una especie de alergias a químicos como el cloro y amoniaco, razón por la cual se le inflamaron los pulmones y tuvieron que hacerle radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, entre otras cosas. De acuerdo con los médicos, Ana Claudia Talancón presentaba los pulmones inflamados y algunas laceraciones en estómago y tráquea.

Ana Claudia Talancón y su proceso para convertirse en mamá

En mayo pasado, la actriz que ha protagonizado diversas series y películas reveló en entrevista para Caras sobre los distintos tratamientos a los que se ha sometido para ser mamá. “Me implantaron embriones varias veces en Estados Unidos. Luego me recomendaron a otro doctor en Tijuana, quien me implantó en dos ocasiones, una de esas cosas, eran unos gemelos y yo estaba feliz”, declaró en aquel entonces.

Sin embargo, perdió a sus gemelos luego de 10 semanas de embarazo, por lo que su anhelo de convertirse en madre se volvió prioridad, aunque no sea por la vía natural sino a través de la adopción.

En entrevista para Ventaneando, Talancón reveló que todo este año se la pasará trabajando para ahorrar y así el siguiente año pueda llevar a cabo su plan de convertirse en mamá.

“Todo este año va a ser a trabajar, trabajar, trabajar… y ahorrar para poder llevar a cabo todos estos maravillosos planes que tengo y los cuales me emocionan muchísimo y que jugarán un papel tan importante en mi vida; sin embargo, nunca pienso dejar mi carrera, obviamente, será un bebé viajero, le tocará una mamá viajera, una mamá trabajadora”.