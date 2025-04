Este es el resumen del capítulo 73 de Ana de Nadie

Camila se toma su tiempo para hablar con Florencia y hacerle saber cuando una relación no es buena y está llena de toxicidad, logrando que su sobrina comprenda lo que le dice su tía. Del otro lado de la habitación está Ana escuchando todo entre lágrimas, pues no logra entender cómo no se dio cuenta del infierno que sufría su hermana en manos de su propio esposo y jamás se dio cuenta. Cuando salen de la recámara, Ana la abraza y le pide disculpas por no haber visto las señales, y Florencia tambien le muesta su apoyo.

Aunque Ana le dice que no puede seguir con Roberto, Camila está indecisa, pues sabe todas las consecuencias que puede tener el alejarse de él, incluida la opinión de su propia mamá, Dolores.

Después de escuchar a su tía, Florencia toma la decisión de no ir a la fiesta y alejarse de Quique, y hasta más tarde ve videos de cómo la pasaron, donde observa a Katy con Quique y posteriormente un video donde está acostada con varios hombres sobre ella, aunque no logra entender qué sucedió, pues borraron de inmediato la publicación.

Katy amanece al día siguiente en una banca de un parque muy desorientada, y al verse las piernas, las tiene llenas de moretones, por lo que teme que pasó lo peor. Al llegar a su casa se intenta comunicar con Quique para reclamarle el haberla dejado sola y que le explique lo que pasó; sin embargo, él no le responde.

Ximena habla con Ana sobre sus sentimientos hacia Pedro, pero ella le hace ver que no tienen ningún problema con su relación, y por el contrario, los apoya.

Horacio va a casa de Ana para buscar a Pedro e invitarlo a jugar golf tras la pérdida de su amigo, y aunque Pedro acepta después de escuchar sus motivos, no le cree del todo, pues piensa que querrá hablar con él sobre su relación con Ximena.

Ya en el campo de golf, Pedro le pregunta sobre su salud y los avances en el caso con la empresa, haciéndole saber que cree en su inocencia, y aunque Horacio le agradece el gesto, le recuerda que el fiscal es quien tiene la última palabra.