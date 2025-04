Este es el resumen del capítulo 82 de Ana de Nadie

Mona le reclama a Joaquín por la trampa que Ana y Emma le tendieron. Dolores y Ana reciben al decano esperando que ayude a Joaquín, quien le pregunta a Violeta qué fue lo que hizo Ana con Mona. Joaquín le propone a Mona llegar a un acuerdo. El decano tomará cartas en el asunto del profesor que acusó Mona injustamente. Úrsula consigue dinero prestado. Violeta le cuenta a Ana que Joaquín la buscó para averiguar lo que hizo con Mona; Ana se niega a hablar con el periodista.

Beto le muestra a Joaquín que la abogada de Mona ya no la representará más. Ana le cuenta a sus amigas que en la universidad de Mona la han citado para tomar cartas en el asunto. Genoveva y Camila le cuentan a Ana que ambas trabajarán para Horacio. Adelaida y Emma tratan de convencer a Horacio que se asocie con Luciano para la licitación; Horacio se niega. Úrsula le dice a Ximena que se vaya con Pedro a Bercelona y, tras hipotecar su casa, le da dinero y el boleto para hacerlo.

Úrsula le presenta su renuncia a Ana para quedarse al frente del negocio de comida de Pedro y Ximena. Adelaida recibe a Ana, quien le ofrece disculpas por no tratarla bien y le lleva un regalo para su bebé; Adelaida le cuenta que acaba de perder a su bebé. Ana le sugiere que llame a Horacio pedirle que no se demore. Ana trata de consolar a Adelaida, quien le confiesa que no piensa volver a embarazarse de Horacio, pues él no quería tener a su hijo. Ana le dice a Adelaida que no le guarda ningún tipo de rencor.

Entre lágrimas, Adelaida le cuenta a Horacio que ha perdido al bebé; él le reprocha que no le avisó antes. Horacio trata de consolarla, pero no lo consigue. Mona graba un video confesando que no ha pasado nada entre ella y Joaquín y también cuenta la verdad sobre lo que dijo del profesor; ofrece disculpas a los afectados y pide ayuda profesional. Violeta le sugiere a Florencia, Emma y Pedro, que le cuenten a Joaquín lo que Ana hizo por él. Adelaida está muy dolida por lo del bebé que perdió.

Los hijos de Ana van al departamento de Joaquín para ofrecerle disculpas y contarle cómo le ayudó Ana con lo de Mona. Además, le dicen que Ana sigue enamorada de él. Horacio va a despedirse de Pedro, quien le agradece lo que ha hecho por él; Ximena también le agradece lo que ha hecho por ella.