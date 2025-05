Este es el resumen del capítulo 89 de Ana de Nadie

Luego del fallecimiento de Dolores, Ana no se explica por qué su mamá no se despidió de ella; Ana encuentra una carta que le dejó Dolores donde le dice que la admira y que le desea felicidad y estabilidad. También le deja cartas que Dolores y el padre de Ana se enviaron. Horacio le dice a Ana que los vecinos de Dolores están dispuestos a tirar los muros y cooperar con la comunidad; también le dice que Dolores le pidió que no se rindiera con ella. Horacio le pide una oportunidad a Ana para demostrarle lo mucho que la ama y pasar el resto de sus días juntos.

Ana le responde que ya no lo quiere como antes y que él buscaba una fantasía con Adelaida; Horacio le pide que vuelvan a comenzar. Mientras Ana se conmueve con las palabras de Horacio, Magdalena le dice a Joaquín que lo ama, que no se irá con él a España y que permitirá que Teo se vaya con él. Joaquín le agradece, pero le anticipa que no ha tomado su decisión final. Con engaños, Violeta cita a Alejandro para hablar de Oriana, quien se aparece enseguida. Alejandro le pide a Oriana que la acompañe a realizar una donación y le ofrece disculpas por cómo terminaron las cosas entre ellos.

Joaquín le pregunta a Violeta si cree que su relación con Ana tiene futuro; Violeta le aconseja que vivan su relación al máximo, pues no estarán juntos por siempre. Alejandro le confiesa a Oriana que la extraña y que le hace falta; Oriana accede acompañarlo a la donación. Joaquín va a casa de Ana para recordarle cariñosamente los juramentos de amor eterno que se hicieron. Luciano va a la oficina de Violeta y, mientras se besan apasionadamente, quedan en ocultar a Oriana su naciente relación.

Beto le pide a Joaquín que le ayude a revisar las hojas de vida de sus posibles reemplazos; Joaquín le dice que no se irá a España pues no está dispuesto a perder a Ana y le confiesa que ya le compró un anillo de compromiso. Violeta le revela a Luciano que tiene miedo de lo que está sucediendo entre ellos y le confiesa que estuvo con hombres jóvenes buscándolo a él. Violeta y Luciano se casan en una pequeña ceremonia en casa de los Valenzuela. Durante la fiesta, Horacio recuerda las últimas palabras que le dijo Dolores; entristece y se aparta.

Pedro y Ximena anuncian la inauguración de su restaurante. Ana y Violeta conocen a Agustín, quien se va con Genoveva a viajar durante ocho meses. Ana y Joaquín pasan un momento agradable en la cama y Joaquín le revela a Ana que Dolores le dijo que Ana regresaría con Horacio; Ana le deja claro al periodista que no volverá con Horacio. Joaquín le pide matrimonio a Ana y le da un anillo de compromiso de zafiro.