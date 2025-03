El 14 de septiembre de 2023, Cazzu y Christian Nodal recibieron a su primogénita. La cantante argentina y el mexicano compartieron una foto en blanco y negro en la que se les ve sosteniendo la mano de la pequeña Inti. En la descripción de la foto la pareja escribió la fecha de su nacimiento. Después de ochos meses (23 de mayo de 2024), anunciaron la noticia de su separación.

A partir de ese momento, Christian Nodal se vio envuelto en una serie de críticas por hacer oficial su relación con Ángela Aguilar un mes después de que él y la argentina terminaran. Además, fue duramente señalado por ser un ‘padre ausente’. Sin embargo, la razón por la que supuestamente Nodal no ve a su hija ha salido a la luz y se relaciona con su esposa.

Ángela Aguilar no quiere que Christian Nodal vea a su hija Inti

Y es que, el reportero de espectáculos Javier Ceriani compartió en su canal de YouTube información relacionada con Christian Nodal, su hija Inti y Ángela Aguilar. Según las declaraciones del la personalidad de televisión e Internet, la intérprete de “Gotitas Saladas”, “Abrázame” y “Mis Amigas Las Flores”, no quiere que la hija de su esposo y Cazzu forme parte su núcleo familiar.

“Ángela Aguilar no le interesa Inti en el núcleo de Nodal, no le interesa que la niña esté en el núcleo de la familia. Le tiene prohibido ir lo menos posible a Buenos Aires (Argentina) a ver a la niña, porque Cazzu no quiere ver a Ángela, ni Ángela a Cazzu”, aseguró Ceriani.

¿Por qué Christian Nodal no ve a su hija?

Es importante señalar que Christian Nodal ha sido señalado como un ‘padre distante’ en varias ocasiones. Aunque el año pasado (2024) Nodal sí se hizo presente en el cumpleaños número 1 de su hija. Además, en diversas ocasiones, el intérprete de “ El Amigo ” ha hablado sobre Inti, asegurando que siempre está al pendiente de ella.

“Yo me he hecho cargo desde siempre de mi bebé y créanme que es bien difícil no poder compartir el tiempo que uno quisiera. Vive del otro lado del mundo y no sé si sepan pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana, todos los días que tengo libre, 2 o 3, estoy descansado literalmente para seguir de gira, seguir trabajo y poder hacer un futuro”, contó en un live a través de su cuenta de Instagram.