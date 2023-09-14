¿Qué es el Arco de Artemisa y cómo puedo usarlo a mi favor?

Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la envidia o hemos sido objeto de ella. Esta emoción negativa puede tener un impacto perjudicial en nuestras relaciones, así como en el bienestar emocional. Afortunadamente, existen herramientas y técnicas que pueden ayudarnos a combatir la envidia y mantener la armonía en nuestras vidas. Una de estas herramientas es el "Arco de Artemisa".

¿Qué es el Arco de Artemisa?

En los anales de la mitología griega, Artemisa emerge como una divinidad de poder sobrenatural, la protectora de los desfavorecidos, y su imagen emblemática se encuentra en el arco y la flecha que portaba con gracia. Sin embargo, este arco trasciende su presencia mitológica para convertirse en una herramienta intrigante en el ámbito holístico y esotérico.

Te puede interesar: ¿Cómo se siente la presencia de tu ángel de la guarda? Estas son las señales

¿Quieres conseguir pareja? Nuestra Bruja Zulema te tiene un ritual

En este sentido, el Arco de Artemisa se ha convertido en un símbolo contemporáneo de defensa contra la negatividad y los comentarios tóxicos que a menudo se encuentran en nuestro trabajo, en la calle e incluso en las visitas del hogar.

Imagina por un momento cómo podría cambiar tu día si, en lugar de absorber la negatividad de los demás, pudieras canalizarla y devolverla multiplicada hacia su fuente. Esa es precisamente la esencia de este técnica. Pero, ¿cómo puedo utilizarlo a mi favor?

¿Cómo hacer el Arco de Artemisa?

Para emplear el poder del Arco de Artemisa y devolver la negatividad que te envían, simplemente estira tus brazos y gestiona con tus manos la simulación de lanzar una flecha hacia esa persona. Al hacerlo, repite la siguiente afirmación (o una similar): "Todo el mal que has deseado sobre mí, con la fuerza de tres veces tres, vuelve a ti multiplicado".

Te puede interesar: ¿Cómo activar el código sagrado para ser rico y millonario?

Entonces, si notas que alguien te envidia o te desea mala fortuna, transmitiendo energías negativas, utiliza esta herramienta protectora para evitar que esas malas vibraciones lleguen hasta ti.

Danna Paola e incluso Rosalía han sido vistas en varias de sus presentaciones hacer este gesto, sobre todo cuando los asistentes a su concierto les lanzan cosas que se ve son un ataque directo a su persona.