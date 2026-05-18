Horóscopo de Nana Calistar hoy 18 de mayo del 2026: descubre las predicciones que cambiarán el rumbo de tu signo

Este lunes 18 de mayo 2026 los astros llegan con cambios, sorpresas y mensajes importantes para cada signo del zodiaco y Nana Calistar revela qué energía dominará tu día.

En el amor, dinero, salud y trabajo podrían aparecer oportunidades inesperadas, por lo que será importante seguir tu intuición y mantenerte atento a las señales que se plantarán frente a ti. ¡Sigue leyendo porque los astros tienen un mensaje especial!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 18 de mayo?

Para las personas nacidas bajo el signo de Aries , empiezas las semana con los nervios de punta y podrás terminar de la greña con medio mundo por puras tonterías. Relájate, cuida tu esplada y no cargues probelas que no son tuyos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 18 de mayo?

Este lunes prepárate porque podrías recibir un mensaje o una noticia de alguien del pasado que te va a mover el tapete, mantén la guardia alta. En el amor, ya deja de espiar a tu ex y enfócate en alguien que sí te valore.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 18 de mayo?

Te va a llegar un chisme de una amistad que te va a dejar con el ojo cuadrado, te recomiendo solo escuchar y no meterte en broncas ajenas porque vas a salir salpicado. Emñpieza la semana con el pie derecho y mucha pila para esos negocios que traes en mente.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 18 de mayo?

No dejes que el pasado amargue el inicio de semana. Tu intuición estará bien perrona así que hazle caso. Alguien de tu familia te va adar una buena noticia que te va a levantar el ánimo.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 18 de mayo?

Este lunes vas a brillar en donde te pares y traeras una energía muy perra, solo no te pases de soberbio porque vas a caer gordo. Se te pued epresentar una oportunidad de negocio o un dinerito extra que no esperabas.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 18 de mayo?

Ya deja de querer resolver la vida de todo el mundo mientras tú te caes a pedazos. Pon l+ímites con esos "amigos" que nda más te buscán cuando ocupan un favor.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 18 de mayo?

Aléjate de gente tóxica que nada mas te quita la energía y enfócate en tu chamba. En el amor viene una sorpresa o un detalle de alguien que te gustamucho. Es buen momento para aclarar sentimientos y no idelalizar tanto.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 18 de mayo?

Andas muy intenso como de costumbre, controla esos arranques porque podrías regarla con alguien que quieres mucho. Tu intuición te ayudará a detectar movidas raras en el trabajo.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 18 de mayo?

Traes toda la suerte de tu lado, si tienes trámites pendientes, este lunes es el día para sacarlo. Experimentarás mucha vida ssocial, pero no andes de picaflorsi ya tienes compromiso que te van a cachar en la movida.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 18 de mayo?

Un dinero que te debían por fin va a parecer. No te dejes llevar por las envidias en la chamba, tú ssugue en lo tuyo y que el mundo ruede. Alguien del pasado podría buscarte para ponerte a prueba.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 18 de mayo?

Tu ánimo va a andar muy cambiante este lunes y eso podría afectar tus relaciones cercanas. Querrás cambiar tu rutina o hacer algo distinto, escucha lo que tú necesitas y no lo que otros esperan de ti.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 18 de mayo?

Baja un poco la guardia y deja huir por miedo a que te lastimen, tu intuición estará muy fuerte y te ayudará a ver las cosas que otros no ven. Es un excelente día para recibir respuestas que llevabas tiempo esperando.