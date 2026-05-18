¡Última hora! Ya puedes ver la transmisión 24/7 de MasterChef a través del sitio web, app, YouTube, TikTok y Disney+

La nueva era de MasterChef ya comenzó oficialmente y ahora los fans podrán seguir prácticamente cada movimiento de los participantes. Tras el estreno de MasterChef 24/7 este domingo 17 de mayo, la producción confirmó que ya está disponible la transmisión continua del reality a través de distintas plataformas digitales, incluyendo sitio web, aplicación oficial, YouTube, TikTok y Disney+.

La apuesta marca uno de los cambios más ambiciosos en la historia del programa en México, ya que por primera vez la audiencia tendrá acceso a una experiencia mucho más cercana a la convivencia real dentro del Mundo MasterChef 24/7.

¿Qué pasó durante la gala de MasterChef 24/7?

Durante la gala de estreno ocurrieron varios momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Desde la inesperada ofrenda realizada por una de las participantes para atraer bendiciones al programa, hasta las críticas directas de los chefs y algunos accidentes en plena cocina, el primer episodio dejó claro que esta temporada tendrá mucha intensidad desde el inicio.

Además, ya se conoció al grupo oficial de participantes que permanecerán dentro del reality y también a los primeros eliminados de esta nueva dinámica.

Ahora, los espectadores podrán ver actividades diarias dentro de la llamada “Cocina más famosa de México”, incluyendo momentos de convivencia, preparación, descansos y conversaciones entre los participantes.

La transmisión estará disponible mediante distintas plataformas digitales para facilitar el acceso desde celular, computadora o Smart TV. Uno de los espacios donde podrá seguirse la señal continua será Disney+, donde se habilitarán las cámaras en vivo del reality.

Además, TV Azteca también integró contenido especial para redes sociales como TikTok y YouTube, donde los seguidores podrán encontrar clips, reacciones, momentos virales y fragmentos destacados de la convivencia dentro de la casa y la cocina.