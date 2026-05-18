MasterChef 24/7: el reto extremo que tuvo despiertos a los participantes durante su primera noche

Después de varias rondas de casting EN VIVO con los chefs, ya conocimos a los nuevos participantes de MasterChef 24/7 y vimos su ingreso a las instalaciones para comenzar con esta aventura. Lo que ellos no se esperaban, es que su noche no sería para descansar ni mucho menos, sino que los cocineros se tuvieron que enfrentar a un reto extremo en la cocina más famosa de México que no los dejó dormir.

¿Por qué los participantes de MasterChef 24/7 no pudieron irse a dormir en su primera noche?

Una vez que todos los aspirantes fueron seleccionados por los chefs y se adentraron en las instalaciones junto a sus compañeros, les llegó una inesperada sorpresa. Esto porque Édgar Núñez, uno de los "Maestros del fuego" que estará dándoles clases esta temporada, les dio indicaciones para preparar un fondo de pollo, res y pescado.

Lo sorpresivo de esta prueba, es que la indicación exacta fue que debían empezar con 50 litros de agua y reducir esta cantidad a solo 10 litros. Lo que significó que los participantes de MasterChef 24/7 no pudieron irse a dormir porque debían estar vigilando en todo momento que la preparación estuviera correcta, cuidando el fuego y checando que no comenzara a quemarse.

@masterchefmx Hoy nadie duerme. 😭🍲Los cocineros de #MasterChefMx saben que hoy no tocarán la cama hasta terminar su actividad. 🌙🔥 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. por #AztecaUno. 📺 Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Eso no fue lo único, porque también tuvieron una "clase exprés" para aprender a hacer un saco de especias que los hará mejorar sus habilidade en la cocina y reducir tiempos cuando estén en nuevos retos. De modo que en los próximos días irán poninendo en marcha estas técnicas para que sus platillos destaquen entre los mejores y así no irse a los retos de los temidos "mandiles negros" que ponen en riesgo su permanencia.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en la nueva temporada de MasterChef 24/7, puedes sintonizar la transmisión EN VIVO a través del sitio web de Azteca UNO, en las cuentas de YouTube y TikTok de MasterChef México y el acceso total en Disney+.