Ari GamePlays estrenó su primera canción; ¿comenzó la tiradera hacia Juan Guarnizo?

Ari GamePlays es una de las figuras del stream que más popularidad tiene en la industria de la transmisiones en directo en internet. Aunque las críticas siempre están a la orden del día, tiene un fandom bastante fuerte en su comunidad. Ante eso, se espera que las personas que le admiran le tengan a bien su debut en la música, pues ya salió su primera canción.

En los meses recientes (lejos de que tiene múltiples actividades en su vida como influencer digital) el gran tema que la envolvía era su separación con el también streamer Juan Guarnizo. Esta era una de las parejas más reconocibles pero al final no continuaron con su matrimonio y decidieron seguir cada quien por su cuenta.

Te puede interesar - ¿Juan Guarnizo tiene hermanos?

Ari GamePlays debutó en la industria musical

El momento personal de la nacida en Ciudad Juárez es bastante particular. Es una de las figuras más importantes del stream mexicano-latino, está recientemente separada de su ex esposo y ahora debuta en la escena musical con su tema titulado ‘Pilates’. Con esto, las redes y los medios de comunicación no paran de comentar la canción - que como es costumbre - dividió opiniones.

Esta producción musical salió el pasado 22 de abril en todas las plataformas digitales y presenta una escena bastante pop, que realmente era el estilo que se esperaba de parte de la oriunda del norte de México. En esta canción se habla de una mujer que vive para ella misma al tomar decisiones por su bienestar y sin esperar la aprobación de nadie.

¿Ari GamePlays le tira a Juan Guarnizo en su canción?

La respuesta inmediata es que no, sin embargo muchos hacen referencia a la frase de inicio de la canción. Allí la protagonista del video (la propia Ari) indica que todo este proceso es parte de la traición de un sujeto que le rompió el corazón. Realmente esa sería la línea más allegada a una posible “tiradera” hacia su ex esposo, quien ya está en una nueva relación con la creadora de contenido Clers.

Seguir leyendo - ¿Por qué falleció este influencer?