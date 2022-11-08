Filtran VIDEO de Rautel “N” cargando el cuerpo de Ariadna sin vida.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, mostró un video de Rautel "N" cargando el cuerpo de Ariadna sin vida. Se trata de un filme de seguridad al interior del edificio de Campeche 175 en la colonia Roma, que muestra el momento en que el presunto feminicida carga a la joven y la mete a un carro, antes de deshacerse de su cuerpo.

"Ella, ya sin vida, es cargada por la persona que se entrega este día", expresa la mandataria, para luego expresar que se tratan de "imágenes fuertes".

El lunes 31 de octubre, un par de ciclistas encontraron el cadáver de Ariadna cerca de una carretera en Tepoztlán, en Morelos, cerca de la curva de La Pera, en la pista México-Acapulco.

Claudia Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa esta tarde, donde mostró un recuento de lo sucedido. Se puede ver a la joven primero en un bar en la colonia Roma y después en un elevador del edificio Campeche 175, en la misma colonia, donde presuntamente perdió la vida y se hallaron restos de sangre.

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Rautel "N" se entregó a las autoridades

Vanessa, amiga de la víctima, fue detenida en Ecatepec, Estado de México, al ser señalada como coautora del crimen. Por su parte, Rautel "N" se entregó esta madrugada a las autoridades de Nueo León.

Este lunes 7 de noviembre, familiares y amigos de Ariadna Fernanda López Díaz iniciaron una marcha en el Monumento a la Revolución a la Fiscalía General de Justicia para exigir justicia ante el feminicidio de la joven.

En la marcha, las personas gritaron consignas, mostraron mensajes para concientizar sobre los feminicidios, además de que otros familiares de Ariadna llevaron girasoles que eran la flor preferida de la joven.

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