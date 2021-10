¿Aristeo fue obligado a convivir con Caro ‘Sunshine’ en VLA?

Fue en el mes de agosto cuando Aristeo Cázares y Carolina Mendoza confirmaron el término de su relación; sin embargo dejaron claro que entre ellos siempre habría una amistad.

¡Nuestro querido @ArisCazares desmiente la publicación que asegura que fue obligado a convivir con su expareja Caro "Sunshine"! 😱📺 #DomingoDeVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/KrbBI6OOsc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 24, 2021

No obstante, una revista de chismes aseguró que al practicante de parkour lo obligaron a convivir con Sunshine en nuestra emisión del día de ayer; por ello Aguileón respondió para nuestras cámaras de Venga La Alegría Fin de Semana.

Me sentí muy bien, yo quiero mucho a Carito y sé que Carito me quiere mucho; nos llevamos bastante bien. Es falso, nadie nos obligó a venir aquí, así que dejen de andar diciendo cosas que no son porque por eso se hacen los chismes

Nuestra Gaby Ramírez siguió insistiendo sobre el tema y no dejó que su compañero se fuera sin preguntarle si estaba dispuesto a retomar su relación con Carolina Mendoza.

“Pues no lo sé, la vida da muchas vueltas, así que no lo sé; no hay un futuro escrito para todos nosotros”, respondió Aris.

