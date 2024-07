Cazzu no dejó que Inti fuera a la Boda de Nodal por esta razón

El pasado miércoles 24 de julio fuimos testigos de la que muchos consideran “la boda del año”, nos referimos al casamiento de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes a menos de dos meses de haber confirmado su romance decidieron dar el siguiente paso. Sin embargo, muchos se preguntaron por qué Inti no estuvo presente en dicho evento; ¿será que Cazzu no la dejó ir?

¿Qué hizo Cazzu mientras Nodal se casaba con Ángela Aguilar? Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar se estaban casando, Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) reapareció en redes sociales después de varios días de estar alejada para sanar su corazón.

‘La Nena Trampa’ fue captada en la fiesta de cumpleaños de la hija de La Joaqui, quien es una de sus mejores amigas. En las fotografías compartidas por la reportera Nelssie Carrillo se observa a Cazzu vistiendo una playera blanca, unos jeans y cargando en hombros a la pequeña Inti, quien luce muy sonriente.

¿Por qué Inti no fue a la boda de Christian Nodal?

A pesar de las diferencias que existen entre Cazzu y Nodal por la manutención de su hija, ambos son padres de Inti y ese lazo los unirá por siempre, es por eso que muchos se preguntaron por qué la pequeña no estuvo presente en la boda de su padre.

¿Cazzu no dejó que Inti fuera a la boda?

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Christian Nodal tenía deseos de que su hija estuviera presente en su boda; sin embargo, la pequeña no viajó. A pesar de que hasta el momento no existe una versión oficial que justifique la ausencia de Inti, muchos aseguran que Cazzu no permitió que su hija acudiera a la boda de Nodal.

No obstante, hasta ahora son meras especulaciones, aunque no suena para nada descabellado que Cazzu no dejara que su hija acudiera a la boda de Nodal, sobre todo por cómo se dio su separación y por las diferencias legales que han tenido en los últimos días por la pensión para Inti.