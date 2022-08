Así despidieron a la quinceañera que falleció el día de su fiesta.

Ayer les dimos a conocer el caso de Daniela Montemayor Cornejo, la quinceañera que se desvaneció misteriosamente durante su fiesta de XV Años y murió momentos más tarde. Los hechos ocurrieron en San Pedro, Coahuila, y lo que era un festejo se convirtió lastimosamente en tragedia.

Programa 1 agosto 2022 Parte 1| Les faltó desayunar para Sin Palabras.

Después de bailar el tradicional vals, la joven se desvaneció a media fiesta y sorprendió a propios y a extraños. De inmediato los padres trasladaron a la joven al hospital más cercano, desafortunadamente poco y nada pudieron hacer.

De acuerdo con versiones de los presentes, la quinceañera tenía un soplo en el corazón y su muerte pudo haber sido ocasionada debido a este. “Señores creemos que el morbo de que falleció o que le pasó está de más, solo agregaremos que no fue durante un pleito ni un accidente”.

💔😢𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | La emoción por la fiesta de sus 15 años le habría costado la vida a Lucía Daniela Montemayor Cornejo en México. La jovencita se desvaneció en los brazos de su padre mientras bailaba el vals, fue trasladada al hospital, sin embargo falleció en la sala de urgencias pic.twitter.com/FK7VF77N9O — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 1, 2022

Familiares y amigos despiden a la quinceañera que murió el día de su fiesta

La tarde del 1 de agosto, Daniela fue despedida por amigos y familiares en una misa en su memoria, posteriormente se llevó a cabo la marcha fúnebre en la que participó un grupo musical y por último, la joven fue sepultada en el Panteón de la Resurrección, en el ejido de Rosita, en San Pedro.

A través de redes sociales, una de las tías de Daniela compartió unas emotivas palabras para su sobrina: “Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa, mi morenita, siempre seremos unas ranitas, tu di rana que yo seguiré saltando y bailando por ti”.

Con globos y flores, familiares adoraron el lugar donde sus seres queridos le dieron el último adiós a escasos días de haber celebrado sus quince años.

Esta fue la despedida de la quinceañera que falleció bailando su vals en el ejido Rosita de San Pedro, Coahuila 🥺 A la familia de Daniela Montemayor la acompañaron decenas de personas de la comunidad 🕊️https://t.co/zMpvGTSSbn pic.twitter.com/mILxYmUJPd — El Sol de La Laguna (@ElSoldeLaLaguna) August 2, 2022

¿Hubo alguna riña durante la fiesta?

Algunas versiones señalaron que se derivó una riña durante el evento y esto habría ocasionado su deceso; sin embargo, esta versión fue desmentida por Bailes de Ranchos a través de su cuenta de Facebook donde publicaron lo siguiente:

“No fue durante un pleito, ni accidente, integrantes de los grupos que se presentaron comentan que durante la última tanda se desvaneció y a los pocos minutos dieron por terminado el evento, informando poco después los familiares del terrible acontecimiento, que en lo personal nos conmueve y duele, ya que era una joven con mucha vida por delante y seguramente con sueños que quedaron inconclusos. Deseamos a la familia mucha resignación y que Dios les mande consuelo”.