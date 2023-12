Así fue la emotiva despedida de OV7 de los escenarios

Anoche, más de 20 mil personas fueron testigos, en la Arena Ciudad de México, del último concierto que OV7 ofreció, tras anunciar hace algunos meses que con esta presentación se despedirían de los escenarios por un tiempo indefinido.

Y aunque la agrupación prefirió no tener contacto con la prensa en su despedida, Ventaneando sí tuvo acceso total con ellos en sus camerinos, donde minutos antes de subir al escenario, compartieron la emoción que les provocó tan señalada noche.

¿Qué dijeron los integrantes de OV7

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Erika Zaba dijo “que se cierra un ciclo de 34 años, es un duelo complicado hasta para mí, gracias por tanto”. Por su parte, Ari Borovoy expresó su gratitud con la gente, con su público y con nuestro programa por estar al pendiente de ellos

Lidia y Mariana tampoco quisieron iniciar su última presentación sin compartir con nosotros su sentir. “Por ahí estaba viendo que estaban haciendo apuestas que en unos añitos nos reencontramos. La verdad es que nadie sabe qué va a pasar”, dijo Lidia.

“Ah, pues sí tengo tristeza. Sí tengo sentimientos encontrados. No es nuestro primer adiós, es el segundo y eso me enseñó a creer que los siempres no existen, pero los nuncas tampoco”, agregó Mariana.

“Gracias de verdad por tanto cariño, por tanto amor, a todo el público, a toda la gente de Ventaneando que durante 34 años siempre nos han brindado su apoyo, les mandamos un beso con mucho cariño”, recalcó Lidia Ávila.

¿Cómo fue su último concierto? Sin duda fue una noche para recordar, no solo para Kalimba, M´Balia, Óscar, Lidia, Mariana y Ari, sino también para la generación que la agrupación marcó desde finales de los años ochenta con la Onda Vaselina.

La parte final del show incluyó sus temas más icónicos como “Te necesito”, donde los hijos de varios de los integrantes subieron al escenario y, por supuesto, “Te quiero tanto tanto”. Con este clamor de su público fueron despedidos.