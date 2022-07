¡Asiste al concierto de Alfredo Olivas!

Llena tus datos completos, síguenos en nuestras redes sociales y responde las siguientes preguntas. Si contestas correctamente las preguntas y tu respuesta es la más original, ¡un boleto doble para ver a Alfredo Olivas podría ser tuyo!

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la Ciudad de México que hayan leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) A partir del lunes 18 de julio del 2022 y hasta el miércoles 31 de agosto del 2022, los interesados podrán entrar al la App TV Azteca En Vivo para participar.

b) En la App podrán encontrar un cuestionario de 6 preguntas.

c) Los que contesten correctamente y tengan la respuesta más original, podrán ser elegidos para llevarse uno de los pases dobles para el concierto de Alfredo Olivas.



2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

Un grupo de expertos evaluará las respuestas y seleccionará aquellos candidatos que tengan las respuestas correctas y la más original del por qué quieren asistir al concierto de Alfredo Olivas. Deberán cumplir con todos los términos y condiciones.

3. INCENTIVO

Un pase doble para el concierto de Alfredo Olivas.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad no mayor a 3 meses, creada el mes en el que se celebra la dinámica, sin uso o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social. IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.



V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Corazón Grupero, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VII. Esta dinámica es válida en la Ciudad de México.

VIII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

IX. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

X. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

XI. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.