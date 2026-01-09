Exatlón México: Ella Bucio y Humberto Noriega se llevan las medallas de la Semana 15 de la novena temporada

Este jueves 8 de enero Ella Bucio ganó la medalla femenil, mientras que, Humberto Noriega hizo lo mismo el miércoles 7 de enero del mismo mes; con esto, los dos atletas consiguieron las preseas puestas en juego en la Semana 15 de la novena temporada de Exatlón México . Los participantes Escarlatas ya tienen una vida adicional si es que van a un Duelo de Eliminación.

Estas fueron las primeras palabras de Ella Bucio tras ganar su medalla en Exatlón México

Ella Bucio recibió su primera presea de la novena temporada de Exatlón México , y comentó que, no pensaba que llegaría a la Semana 15, pero también comentó que, el reality deportivo como en su vida normal, siempre le suceden cosas sorprendentes y haber conseguido esta medalla fue algo que pensó, y más cuando vio que Humberto Noriega hizo lo mismo.

¿Quién es Ella Bucio y cómo quedó campeona de Parkour?

Ella Bucio entró por primera vez a Exatlón México en la novena temporada, sin embargo, el reality deportivo se fijó en ella gracias a su disciplina, que es el parkour. A unos días de que terminaran los Juegos Olímpicos de París 2024, se llevó a cabo la Copa Mundial de Parkour donde estuvo esta atleta Roja.

Esta pugna se realizó el domingo 12 de mayo de 2024 en Montpellier, Francia, donde Ella Bucio se hizo con el segundo lugar en la competencia de velocidad femenil; la novata del reality deportivo obtuvo un tiempo de 38.35 segundos, esto le permitió subirse a un podio, pero fue superada por Miranda Tibbling quien logró 37.67 segundos.

Su segunda presea Ella Bucio Dovalí la logró en la división de Estilo Libre, y aunque en esta final estuvo muy cerca de hacerse con el oro con una puntuación de 30.9, fue superada por la nacida en China, Chusong Shang, quien obtuvo un puntaje de 31.0 puntos.

Su nombre completo es Ella Bucio Dovali, nació el 20 de agosto de 1997, y desde muy joven se metió de lleno en el deporte. Desde muy niña practicó gimnasia artística y se unió al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos.

Pero fue en el 2022 cuando consiguió un récord para el deporte azteca, cuando se llevó a cabo la Copa Mundial de Parkour se coronó como la máxima campeona en la división femenil; y fue así que, por primera vez una mujer lograba este triunfo para México.

