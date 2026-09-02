Esto es lo que no debes hacer durante la influencia de la Luna Menguante del 2 al 11 de septiembre

Durante la influencia de la Luna Menguante, del 2 al 11 de septiembre de 2026, las interpretaciones astrológicas aconsejan evitar iniciar proyectos que requieran un crecimiento inmediato, tomar decisiones precipitadas o aferrarse a situaciones que ya han cumplido su ciclo. Esta fase se relaciona simbólicamente con los finales, la reflexión y la liberación, por lo que puede ser un periodo más propicio para revisar, concluir y soltar.

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El 11 de septiembre, tras el final de esta fase, se configurará una Luna Nueva, dando inicio a un nuevo ciclo lunar. A medida que disminuye la porción iluminada de la Luna, comienza la última etapa de su ciclo. Desde esta mirada, la fase menguante invita a observar las experiencias recientes, extraer aprendizajes y preparar el terreno para aquello que comenzará después.

¿Qué cosas no se deben hacer durante la Luna Menguante según la astrología?

La Luna Menguante no tiene por qué considerarse una fase negativa. Sin embargo, desde la interpretación de la astrología, su energía puede ser menos adecuada para determinadas acciones que necesitan expansión, velocidad o resultados inmediatos.



No iniciar proyectos importantes sin planificación : esta etapa puede ser más apropiada para revisar ideas y terminar asuntos pendientes que para lanzar iniciativas apresuradas. La astróloga Jan Spiller, autora de diversos libros sobre los ciclos lunares, popularizó la importancia de observar las diferentes fases de la Luna y su simbolismo antes de establecer determinadas intenciones.

: esta etapa puede ser más apropiada para revisar ideas y terminar asuntos pendientes que para lanzar iniciativas apresuradas. La astróloga Jan Spiller, autora de diversos libros sobre los ciclos lunares, popularizó la importancia de observar las diferentes fases de la Luna y su simbolismo antes de establecer determinadas intenciones. No tomar decisiones por impulso : el período invita a la observación y a la reflexión. Antes de realizar cambios importantes, puede resultar conveniente evaluar las consecuencias y esperar a contar con toda la información necesaria.

: el período invita a la observación y a la reflexión. Antes de realizar cambios importantes, puede resultar conveniente evaluar las consecuencias y esperar a contar con toda la información necesaria. No aferrarse a lo que ya terminó : el simbolismo de la fase menguante está estrechamente relacionado con los procesos de cierre. En este sentido, prolongar situaciones que generan un desgaste constante podría impedir que nuevas experiencias encuentren espacio para desarrollarse.

: el simbolismo de la fase menguante está estrechamente relacionado con los procesos de cierre. En este sentido, prolongar situaciones que generan un desgaste constante podría impedir que nuevas experiencias encuentren espacio para desarrollarse. No sobrecargar la agenda : la última parte del ciclo lunar puede ser un buen momento para bajar el ritmo. Es un período ideal para la introspección.

: la última parte del ciclo lunar puede ser un buen momento para bajar el ritmo. Es un período ideal para la introspección. No ignorar los asuntos pendientes : aquello que se ha postergado puede requerir atención. Resolver gradualmente tareas inconclusas puede ayudar a comenzar el siguiente ciclo con una mayor sensación de orden.

: aquello que se ha postergado puede requerir atención. Resolver gradualmente tareas inconclusas puede ayudar a comenzar el siguiente ciclo con una mayor sensación de orden. No gastar energía en conflictos innecesarios : discutir únicamente por reaccionar puede generar un mayor desgaste. El periodo es una oportunidad para elegir con mayor cuidado dónde invertir la energía personal.

: discutir únicamente por reaccionar puede generar un mayor desgaste. El periodo es una oportunidad para elegir con mayor cuidado dónde invertir la energía personal. No resistirse automáticamente a los cambios: finalizar una etapa no siempre representa una pérdida. En ocasiones, aceptar que algo ha terminado es necesario para poder avanzar hacia un nuevo ciclo.

¿Cuál es la energía astrológica disponible durante la influencia de la Luna Menguante de septiembre 2026?

Desde la perspectiva de la astrología, la Luna Menguante representa la etapa final del ciclo lunar. Su disminución gradual de luz se interpreta simbólicamente como un momento para realizar un balance de las experiencias vividas desde la Luna Nueva anterior y prepararse para un nuevo comienzo.

Dentro de esta tradición interpretativa, dicha energía puede favorecer las siguientes actividades:



Finalizar pendientes : completar tareas inconclusas puede ayudar a liberar tiempo y energía para los nuevos objetivos.

: completar tareas inconclusas puede ayudar a liberar tiempo y energía para los nuevos objetivos. Revisar objetivos personales : analizar qué metas continúan siendo importantes permite realizar los ajustes necesarios antes del próximo ciclo.

: analizar qué metas continúan siendo importantes permite realizar los ajustes necesarios antes del próximo ciclo. Ordenar y depurar : limpiar espacios, organizar documentos o desprenderse de objetos innecesarios puede funcionar como una representación simbólica del proceso de liberación.

: limpiar espacios, organizar documentos o desprenderse de objetos innecesarios puede funcionar como una representación simbólica del proceso de liberación. Descansar y recuperar energía : disminuir el ritmo puede ser importante para identificar con mayor claridad las necesidades personales.

: disminuir el ritmo puede ser importante para identificar con mayor claridad las necesidades personales. Reflexionar sobre decisiones recientes : observar las experiencias de las últimas semanas permite extraer aprendizajes antes de iniciar una nueva etapa.

: observar las experiencias de las últimas semanas permite extraer aprendizajes antes de iniciar una nueva etapa. Soltar hábitos poco favorables: la energía simbólica de cierre puede utilizarse como una oportunidad para abandonar costumbres que ya no aportan bienestar.

La influencia de la Luna Menguante llegará a su fin el 11 de septiembre de 2026, cuando se produzca la Luna Nueva y comience simbólicamente otro ciclo. Por eso, los días previos pueden utilizarse para realizar una especie de balance emocional y práctico.