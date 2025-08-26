Qué dice la psicología de las personas a las que les gusta el color rojo

Hay colores que gritan, que se imponen, y el rojo es uno de ellos. Este está en todas partes: ropa, labiales, logos, paredes, tenis, flores, cajas de regalo… y siempre llama la atención. No por nada se usa en fechas como San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, cuando todo parece teñirse de rojo pasión. Pero, ¿cuál es el significado y por qué a algunos les encanta vestirse así? La psicología tiene una respuesta que podría sorprenderte.

Se cree que quienes eligen el color rojo reflejan rasgos muy marcados de su personalidad. Este tono no se elige al azar: se siente, se busca y, en muchos casos, se necesita.

¿Qué significado tiene vestirse siempre de rojo?

El color rojo está directamente relacionado con emociones intensas, como la pasión, la energía, la seguridad y hasta la agresividad (en el buen sentido), según el portal WebMD.

Crédito: Canva Esto significa que te guste mucho el color rojo, según la psicología

No es raro que quienes lo usan con frecuencia sean personas valientes, decididas, líderes naturales o de carácter fuerte. Gente que no pasa desapercibida. También se le asocia con la actividad física, el entusiasmo y la vitalidad.

El psicólogo español, Ángel Peralbo, explica que el rojo acelera la frecuencia cardíaca, sube los niveles de adrenalina y despierta los sentidos. Por eso se siente tan poderoso.

En pocas palabras: quien elige el rojo, muchas veces, está dejando claro que viene con toda la actitud.

¿Cuál es el simbolismo de usar el color rojo en la ropa?

En culturas como la china, por ejemplo, el rojo es símbolo de buena suerte, prosperidad y abundancia. Es el color de las bodas, las celebraciones y los nuevos comienzos. No es raro verlo en sobres, decoraciones y vestidos típicos.

En el marketing, el rojo se usa porque llama la atención y genera confianza. El rojo transmite acción, deseo, seguridad. No da tiempo de pensar: invita a sentir y moverse.

Así que sí: si alguien tiene fijación por el rojo —ya sea en ropa, uñas, decoración o cualquier otro detalle— probablemente no sea solo por estética. Puede haber detrás una personalidad fuerte, apasionada, energética y muy conectada con lo que quiere.