Galería: así brillan los destinos de México esta Navidad y Año Nuevo
Iluminación en corredores urbanos y espacios públicos, postales de ciudades como San Luis Potosí, CDMX, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, y proyectos especiales como Brilla Fest y Navidalia. Detrás de estos montajes participan firmas del sector como Blachere Iluminación, Altea Emotions, I’m Christmas y Gran Navidad Mágica.
Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv
