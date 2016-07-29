inklusion logo Sitio accesible
Galería: así brillan los destinos de México esta Navidad y Año Nuevo

Iluminación en corredores urbanos y espacios públicos, postales de ciudades como San Luis Potosí, CDMX, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, y proyectos especiales como Brilla Fest y Navidalia. Detrás de estos montajes participan firmas del sector como Blachere Iluminación, Altea Emotions, I’m Christmas y Gran Navidad Mágica.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 10.00.35 AM.jpeg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

WhatsApp Image 2025-12-26 at 10.00.34 AM (1).jpeg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

DSC01928.jpg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

DSC01899.jpg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

Copia de Figuras Polanco_74.jpg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

Blachere Nav25 SLP 088 (1).jpg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

Blachere Nav25 SLP 029 (1).jpg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

Blachere Nav25 Puebla 155.jpg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

Blachere Nav25 Puebla 152.jpg

Créditos a: Luces Feliz Sa de Cv

