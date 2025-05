Estos son los colores que atraen buena energía y prosperidad a tu hogar, según el Feng Shui

Incorporar los principios del Feng Shui en los colores del hogar no es complicado. De hecho, puede ser una forma muy intuitiva de transformar los espacios en lugares que no solo se ven lindos, sino que también transmiten bienestar, buena energía y, por qué no, un poco más de alegría diaria.

¿Cuáles son los colores recomendados por el Feng Shui para atraer energía positiva?

En la práctica del Feng Shui, hay ciertos colores que destacan por su capacidad para promover bienestar en nuestro hogar. El azul, asociado con el elemento agua, favorece la calma y la claridad mental, por lo que suele usarse en dormitorios o baños.

El verde, que representa la madera, está vinculado con la renovación y la salud; ideal para habitaciones infantiles o terrazas.

El amarillo, regido por el elemento tierra, aporta alegría y dinamismo. Funciona especialmente bien en cocinas o comedores, aunque también se puede usar en textiles o decoraciones.

Por otro lado, el naranja se asocia con el fuego y transmite calidez, por lo que es útil en salas o espacios donde se busca conexión emocional.

Para quienes buscan sofisticación sin renunciar al equilibrio, el negro, también vinculado al agua, puede aportar profundidad si se combina con tonos claros como el crema.

El marrón, otro color tierra, transmite estabilidad y confort, siendo ideal para salones o estudios.

¿Qué colores ayudan a atraer prosperidad según el Feng Shui?

Cuando se habla de prosperidad en Feng Shui, no solo se piensa en dinero. También incluye esa sensación de plenitud que llega cuando hay paz emocional, creatividad en movimiento y bienestar en el día a día. En este camino, los colores tienen un papel muy especial.

El rojo es uno de los tonos más poderosos. Está relacionado con el elemento fuego, y se asocia con la pasión, el impulso y la fuerza de avanzar. Eso sí, no se trata de llenar una habitación entera con este color; basta con usarlo en detalles: Una pared, un cojín, una pieza decorativa.

Bien colocado, puede activar rincones importantes del hogar, especialmente aquellos que están vinculados con el éxito, el reconocimiento y la motivación.

Otro color que resalta es el púrpura. También se conecta con el fuego, pero desde un lugar más profundo: La sabiduría, el poder interior y el crecimiento personal. Aunque puede parecer un color difícil de integrar, cuando se combina con blancos o grises, aporta un aire elegante y lleno de intención.

Usarlo en ciertos puntos estratégicos puede ser una forma suave y efectiva de invitar a la abundancia en todas sus formas.

¿Cómo aplicar los colores del Feng Shui en casa de forma armoniosa?

Decorar con los colores del Feng Shui no significa seguir reglas rígidas ni transformar toda la casa de un solo tono. En realidad, se trata de observar cómo se siente cada espacio y de elegir los colores que ayuden a mejorar su energía.

Por ejemplo, si una habitación necesita más calma, los tonos azules o verdes suaves pueden aportar frescura y serenidad. En cambio, si se busca alegría y conexión, como en una sala o comedor, vale la pena sumar toques de amarillo o naranja en cojines, cortinas o adornos.

También es importante considerar qué tanta luz natural entra en cada habitación y qué sensación se quiere potenciar. Los colores neutros como el beige o el blanco roto ayudan a equilibrar cuando hay tonos más intensos, y permiten crear una base serena que da libertad para experimentar con acentos de color.