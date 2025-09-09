Con estas 2 señales puedes detectar rápidamente si una amistad es buena para ti o no: lo dicen psicólogos

Entre las conexiones fugaces que se hacen por redes sociales y las amistades que solo existen cuando todo va bien, cada vez cuesta más distinguir quién sí está contigo desde la honestidad. Entonces, ¿cuáles son los las señales de que tienes una buena amistad? Existen 2 señales clave, según psicólogos.

¿Cómo saber si alguien es realmente tu amigo?

Según el conferencista y escritor, Álex Rovira, hay 2 señales claras que revelan si ese vínculo que tienes con alguien vale la pena… o si es mejor ponerle fin.

El especialista explicó en una entrevista retomada por La Vanguardia que la amistad verdadera no tiene que ver con compartir risas todo el tiempo ni con la cantidad de años que lleven conociéndose. Pero, entonces, ¿qué es?

Canva Existen dos señales claras de que tienes una buena amistad

Para él, lo más importante es el nivel de confianza que se construye cuando ambas personas se valoran de forma auténtica, y puedes notarlo así:

La primera señal: puedes soltar el escudo emocional

¿Te pasa que con algunas personas no necesitas fingir? Esa es una buena pista. Según Rovira, la primera señal de una amistad sana es sentir que puedes “soltar la espada, el escudo y la capa”. Es decir, dejar de protegerte emocionalmente y mostrarte tal cual eres, sin miedo a ser juzgada.

Ese tipo de vínculo no se da todos los días: surge cuando admiras profundamente al otro, lo consideras justo, noble y buena persona. Esa valoración genera un ambiente donde no hay necesidad de esconder tus defectos ni de estar siempre “bien”.

La segunda señal: aceptas lo que te dice, aunque duela

La otra gran señal de una amistad real es cómo reaccionas cuando esa persona te dice algo incómodo. Si, en lugar de molestarte, entiendes que te lo dice desde el cariño —aunque te duela el ego—, entonces ese lazo tiene raíces profundas.

Canva Entre las señales de una buena amistad, está la honestidad

“Sabes que te lo está diciendo con buena intención y buen amor”, dijo Rovira. En una amistad sólida, no hay espacio para la crítica hiriente, pero sí para el diálogo honesto. Si no necesitas defenderte, no hay conflicto: solo aprendizaje y conexión.