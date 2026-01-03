Horóscopo de Nana Calistar de hoy sábado 3 de enero de 2026 para cada signo: MALAS VIBRAS, dinero y abundancia
¿Quieres saber lo que te depara el destino hoy 3 de enero del 2026? Estas son las predicciones de Nana Calistar; así te irá en el amor, dinero, abundancia, salud y más...
Tu rumbo puede estar marcado por tus acciones; sin embargo, existen algunas cosas que el destino tiene preparadas para ti, es por eso que Nana Calistar nos da las predicciones para cada signo zodiacal. Descubre qué es lo que te depará este sábado 3 de enero.
Horóscopo de Aries para hoy 3 de enero
Aries, cuídate mucho de accidentes, trata de hacer las cosas con mucha calma y anticipa tus actividades. Nana Calistar aconseja cargar un limón contigo, no por superstición, sino como un recordatorio para estar más atento y evitar las distracciones. En cuanto al amor, no prometas cosas que no puedes cumplir y tampoco exijas más de lo que estás dispuesto a darle a tu pareja; además, toma en cuenta que los celos pueden jugarte chueco.
Horóscopo de Tauro para hoy 3 de enero
¡Empiezas el año con el pie derecho! Estás a punto de vivir un acontecimiento que te cambiará la vida y brillarás como nunca; puede ser desde ofertas laborales hasta cambios en tu energía. No dejes que nadie apague lo que has logrado, aléjate de las malas vibras y no hagas caso de las críticas que no son constructivas. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas y algún amor del pasado puede tocar tus puertas nuevamente.
Horóscopo de géminis para hoy 3 de enero
Tranquilo y sereno, descubrirás el verdadero rostro de muchas personas y te darás cuenta de que no todo es lo que parece, así que no esperes nada de nadie, mucho menos de quien no te ha dado ni las gracias. Cierra los ciclos y aleja todo lo que tenga que ver con tu pasado, porque pueden regresar personas que te hicieron bastante daño. Si tienes pareja, manten la calma porque vendrán algunas pequeñas discusiones, pero nada que no se pueda resolver.
Horóscopo de cáncer para hoy 3 de enero
Cuida mucho tu alimentación este día, porque podrías padecer problemas estomacales, así que más vale prevenir. Hoy puedes ser el sostén de algún amigo que esté pasando por una mala racha y ten por seguro que tus consejos podrían darle muchos ánimos. Analiza bien cada decisión que tomas; es momento de pensar con cabeza fría en cuanto a tus emociones y tu economía. Vienen días llenos de luz y esperanza, mejoras laborales y el dinero comenzará a rendirte mejor, pero debes cuidarlo muy bien.
Horóscopo de leo para hoy 3 de enero
No cargues con temas y problemas que no son tuyos y ocúpate de lo que realmente importa para tu beneficio; no te cargues de malas energías y aléjate de los chismes. Por otra parte, debes aprender a poner tus propios límites, eso sí, sin temer a los cambios que puedan venir más adelante. ¡Ten cuidado! No juegues con fuego, podrías tener tentaciones a tu alrededor y tener problemas amorosos.
Horóscopo de virgo para hoy 3 de enero
Debes confiar un poco más en las personas; hay alguien que trata de demostrar que puede dar muchas cosas por ti, pero andas en las nubes. Vienen muchos cambios, como viajes que te ayudarán a pensar mejor las cosas y ofertas laborales que no puedes desaprovechar. No todo es lo que parece, no te rodees de gente que dice y hace, pero no se hace cargo de sus acciones; saca a esas personas que no te suman nada en la vida.
Horóscopo de libra para hoy 3 de enero
Nana Calistar aconseja que antes de hacer cambios en tu vida pienses las cosas y pongas los pies sobre la tierra; debes mejorar primero personalmente para después hacer otros movimientos, ya que puedes perder mucho. Cuidado con quien te juntas, porque estás a punto de descubrir que una "amistad" habla mal de ti. En cuanto al tema de salud, protege tus pies y rodillas, pues hay riesgo de caídas o torceduras por andar distraído.
Horóscopo de escorpion para hoy 3 de enero
Hoy 3 de enero del 2026 la vida te hará ver las cosas muy distinto, debido a que podrías decepcionarte de esperar mucho de quien te da poco, así que suelta las expectativas que te hayas hecho de los demás y enfócate en ti. Te encuentras en un proceso de maduración; por ello, si sientes los ánimos bajos y nada de energía, es normal, no te espantes. No todo es malo; podrías hacer un viaje que te ayudará a aclarar la mente.
Horóscopo de sagitario para hoy 3 de enero
Aún te duelen cosas del pasado; recuerda que el tiempo puede llevarte a sanar, no desesperes, solo deja que sane lo que aún duele. No hables de más, pues podrías decir algo que te meta en problemas; evita problemas innecesarios. Tus emociones van a desequilibrarse un poco, porque regresará alguien de tu pasado; sin embargo, ahora sabrás poner límites, así que termina de cerrar ciclos.
Horóscopo de capricornio para hoy 3 de enero
Cargas con mucho estrés, aunque sabemos que siempre tratas de tener buen humor e ir firme con tus decisiones, pero no te desesperes, las cosas están a punto de cambiar gracias a un cambio importante en el trabajo y mejoras económicas, así que podrás estabilizar por fin tus finanzas. Llegará alguien inesperado, puede ser un amor o simplemente un amigo, pero eso te ayudará a sentirte acompañado y escuchado.
Horóscopo de acuario para hoy 3 de enero
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ya que dejar pendientes día tras día podría traerte problemas, aunque una amistad podría ayudarte a pasar algunos problemas de manera más ligera, ya que te hará abrir los ojos y dejarás de idealizar cosas y personas. Si tienes pareja, cuida y procura tu relación; estos días podrían sentirse algo distantes, pero podrían hacer algo fuera de lo común para encender la chispa.
Horóscopo de piscis para hoy 3 de enero
Tienes que hacer un cambio profundo; es tiempo de madurar y enfrentar la vida, pues el tiempo pasa muy rápido para andar lamentando lo que pudiste haber hecho. No esperes que el universo o el destino haga todo por ti y trabaja por aquello que tanto quieres, así que cambia tus actitudes y arrogancia, pues tus actos o palabras podrían dañar a un familiar cercano. Este día sucederá un acontecimiento que hará que cambies tu forma de ver la vida; no será nada fácil, pero eso sí, tendrás una gran enseñanza.