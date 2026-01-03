Así es San Marcos, el pueblito en Guerrero que tiene playas, campo de conservación de tortugas, una laguna para observar aves y en el que fue el epicentro del sismo de HOY viernes 2 de enero; ¿cómo llegar?

Tras el sismo registrado hoy viernes 2 de enero, cuyo epicentro fue San Marcos, Guerrero, muchas personas se preguntaron dónde queda exactamente este lugar y por qué suele aparecer en reportes sísmicos. A pesar de que esta es una de las zonas sísmicas más activas de México, San Marcos es también una de las zonas más ricas en naturaleza que existen y vale mucho la pena conocerla.

¿Dónde está San Marcos, Guerrero?

San Marcos es la cabecera municipal de una localidad ubicada en la región de la Costa Chica de Guerrero, a unos 59 kilómetros al sureste de Acapulco. Forma parte del corredor costero del Pacífico y se encuentra sobre la Carretera Federal 200 (Acapulco–Pinotepa Nacional), lo que facilita mucho su acceso.

Este hermoso lugar cuenta con alrededor de 13,600 habitantes y se ha convertido en un punto clave para comunidades cercanas dedicadas al comercio, la pesca y, sobre todo, el turismo local.

San Marcos Guerrero encuentra a 59 kilómetros al sureste de Acapulco y forma parte de la región de la Costa Chica pic.twitter.com/4qcfVPTvr2 — Leonardo Schwebel (@LeoSchwebel) January 2, 2026

Playas tranquilas y naturaleza viva

A pesar de los sismos, es un destino turístico que vale mucho la pena visitar, sobre todo si buscas un lugar bonito y con poca afluencia. Uno de los mayores atractivos de San Marcos son sus playas poco concurridas, ideales para quienes buscan tranquilidad lejos de destinos saturados. Además, la zona cuenta con campamentos de conservación de tortugas marinas, donde se protegen nidos y se realizan liberaciones en temporada.

Si con lo que te dijimos ya te emocionaste, todavía hay más. Este hermoso lugar tiene una laguna costera, la cual resulta perfecta para la observación de aves, especialmente durante ciertas épocas del año, convirtiendo al sitio en un pequeño paraíso ecológico poco conocido.

¿Por qué tiembla tanto en esta región?

La Costa Chica de Guerrero es una de las zonas con mayor actividad sísmica de México. Esto se debe a que se encuentra justo en un punto donde hay interacción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Ambas placas son muy activas, por lo que suelen ocurrir procesos tectónicos que generan sismos frecuentes.

De acuerdo con registros del Servicio Sismológico Nacional, no es raro que se presenten movimientos de magnitud moderada (4.0 o mayor) con epicentros cercanos a San Marcos y municipios vecinos, perceptibles incluso en Acapulco.

¿Cómo llegar a San Marcos?

Si eres amante de los tesoros naturales que tiene nuestro país y con todo lo que te dijimos ya te dieron ganas de conocerlo, nosotros te decimos cómo puedes llegar, ya sea desde Acapulco o desde la CDMX:

Desde Acapulco:

Toma la Carretera Federal 200 rumbo a Pinotepa Nacional. El trayecto dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos en auto.

Desde CDMX:

Viaja a Acapulco (auto o autobús) y desde ahí continúa hacia San Marcos por la misma carretera costera.

También te puede interesar: Así fue el regreso de Vanessa Claudio a Venga La Alegría. "Este programa me ha dado tanto"