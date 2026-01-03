Hospitalizan a Warrior justo el día del temblor: este es su estado de salud

El 2 de enero, Warrior preocupó a sus seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que se encontraba hospitalizado justo en el momento del sismo. Sin embargo, el propio conductor lo primero que hizo fue aclarar desde el primer momento que su estado de salud es estable y positivo, resolviendo así la principal inquietud del público.

¿Por qué hospitalizaron a Warrior?

A través de historias en su cuenta de Instagram, el conductor de Survivor México explicó que ingresó al hospital para someterse a una cirugía programada por sinusitis. Dicho de otra forma, se trató de un procedimiento previamente planeado y no de una emergencia derivada por algo más complicado.

En los videos se ve a Warrior bastante tranquilo y de muy buen ánimo, agradecido con el personal médico y sobre todo con su esposa Gisela Muñoz Azuela, quien ha acompañado en todo momento al conductor de Survivor y con quien incluso bromea en las historias.

El susto del sismo… desde el hospital

En los clips que compartió, añadió que le tocó vivir el sismo de hoy 2 de enero cuando ya se encontrabainternado. Afortunadamente, solo fue el susto y no pasó a mayores, permitiendo que Warrior pudiera recibir su cirugía como lo tenía programado.

Acompañado por su esposa y con buen humor

Como ya mencionamos, el conductor se muestra en las historias muy bien acompañado y bajo los cuidados de su esposa, Gisela Muñoz Azuela, quien permaneció con él durante su recuperación. Ambos se mostraron relajados e incluso bromearon sobre el resultado de la cirugía. Con humor, comentaron que ahora Warrior ya no podrá decir que su esposa exagera cuando percibe malos olores, ya que su problema de sinusitis quedó oficialmente resuelto.

También bromearon un poco con la comida que el conductor está recibiendo en el hospital, que en este caso fue una agradable nieve de limón, la cual posiblemente está sirviendo para bajar un poco la inflamación y el dolor tras el procedimiento quirúrgico.

¿Cómo se encuentra actualmente?

Luego de ver todas las historias del conductor, queda claro que Warrior se encuentra bien, estable y en recuperación, a la espera de recibir el alta médica, la cual posiblemente ocurrirá en las próximas horas o días.

