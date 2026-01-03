¿Cuál es el estado de salud de Mati Álvarez? Lo que se sabe tras su fuerte lesión en Exatlón México

El día de hoy Exatlón México vivió uno de sus momentos más tensos después de que Mati Álvarez, estrella emblemática del programa, sufriera una fuerte lesión en su rodilla derecha, esto durante su enfrentamiento en La Batalla por La Supervivencia frente a Katia. Tras el accidente, Rosique y los atletas quedaron en shock tras ver a uno de los pilares enfrentarse a su destino.

La lesión que detuvo la competencia

Después de lo ocurrido, el cuerpo médico ingresó de inmediato al circuito para atender a Martí, quien fue retirada del circuito en camilla frente a todos sus compañeros, quienes se encontraban absortos por lo ocurrido.

Poco después se confirmó que la atleta fue trasladada al hospital para realizar los estudios correspondientes y evaluar el

alcance real de la lesión, ya que dentro de cada uno de los puntos en que se compite, esta extremidad juega un papel fundamental.

Mati regresa con muletas y envía un mensaje claro

Tiempo después se pudo observar a Mati regresar junto a sus compañeros por su propio pie, pero acompañada de un par de muletas con las que dejó en claro que, pese a su fortaleza física y mental. Frente a sus compañeros, Mati reconoció que no puede adelantar conclusiones y que solamente será cuestión de tiempo para que los médicos den el veredicto final y definan si el pilar del equipo rojo podrá o no continuar dentro de la novena temporada.

¿Qué sigue para Mati Álvarez en la competencia?

Es importante dejar en claro que hasta el momento Mati permanecerá dentro de la novena temporada, pero fuera de los circuitos, pues tendrá que esperar a que se emita el informe médico definitivo. Esta situación no solo ha afectado el ánimo de sus compañeros, sino de todos los miembros de la Gran Familia de Exatlón México.