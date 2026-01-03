Nuevo horario de Exatlón México: a qué hora verlo entre semana y los domingos

Con la llegada del 2026, Exatlón México inicia una nueva etapa no solo dentro de los circuitos, sino también dentro de su programación habitual, pues a partir del lunes 5 de enero del 2026, el programa modificará oficialmente sus horarios de transmisión. De lunes a viernes tendrá un horario de 8:30 a 10:30 de la noche, mientras que los domingos serán de 8:00 a 11:00 de la noche.

¿Cuál es el nuevo horario de Exatlón México a partir del 5 de enero del 2026?

Desde el día uno del nuevo año, Exatlón México se transmite de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, modificando su horario, pero no la gran pasión que los circuitos, las estrategias y los momentos clave entre rojos y azules ofrecen. Este cambio representa más de una hora completa de competencia intensa en la recta más exigente de la novena temporada.

En el caso del domingo, el horario también se verá modificado, pues a partir del próximo 5 de enero, Exatlón México estará al aire de 8:00 a 11:00 de la noche, consolidándose como uno de los programas más queridos del prime time dominical.

¿Por qué cambia el horario del reality?

Es importante dejar en claro que este ajuste de horario responde a las necesidades de programación sin descuidar la competencia, lo que les permitirá a los fanáticos del programa seguir de cerca el desarrollo de la novena temporada y con aquel contexto de lo que ocurre dentro y fuera de los circuitos.

¿Desde cuándo entra en vigor el nuevo horario?

Es importante destacar que el nuevo horario entrará en vigor a partir del lunes 5 de enero del 2026, por lo que los seguidores del reality deportivo más querido e importante de México tendrán que ajustar su agenda para no perderse ningún detalle.