Con este trucazo puedes quitarle a tu ropa el olor a clóset: elimina los aromas a madera o guardado
Este truco casero elimina por completo el olor a guardado en la ropa usando 3 ingredientes. Aprende a hacer saquitos aromáticos para tu clóset.
Hay algo que da mucha paz: abrir tu clóset y que todo huela delicioso. Pero cuando la ropa ha estado guardada por semanas o meses, es normal que el olor sea raro… como a humedad, a encierro o incluso a madera vieja. Y eso, honestamente, puede arruinar todo tu look.
Por suerte, hay un truco buenísimo (y casero) que puedes aplicar en minutos para olvidarte del olor a guardado: saquitos aromáticos hechos en casa con cosas que seguro ya tienes. Te explicamos paso a paso cómo prepararlos con solo 4 ingredientes: jabón, sal, arroz y tela.
¿Cómo quitar el olor a humedad del clóset con saquitos aromáticos caseros?
Según la youtuber Yaz Namuche, este truco es fácil, rápido y efectivo. Los materiales son económicos y la ropa te lo va a agradecer cada vez que abras el armario.
Materiales que necesitas:
- ½ taza de arroz
- ½ taza de sal
- 1 jabón en barra (el aroma que más te guste)
- Cordón, listón delgado o hilo grueso
- Retazos de tela delgada (gasa u organza)
- Tijeras
Paso a paso para hacer los saquitos aromáticos:
- Extiende la tela sobre una superficie plana.
- Corta un rectángulo de unos 17 x 14 cm. Puedes hacer 2 o hasta 4 saquitos dependiendo del tamaño.
- Ralla el jabón y mézclalo con el arroz y la sal.
- Coloca un poco de esta mezcla en el centro de cada trozo de tela.
- Junta las puntas como si fuera una bolsita o cucurucho, y amarra bien con el listón.
- Recorta el exceso de tela si lo deseas, pero deja una tira del listón para colgarlo.
Listo. Ahora solo cuelga los saquitos en los tubos del clóset o ponlos entre tus prendas, y en cuestión de horas el olor a humedad o madera vieja desaparecerá.
¿Por qué funciona este truco para eliminar malos olores del clóset?
- El arroz y la sal absorben la humedad, que es la principal causa del olor a guardado.
- El jabón en barra aporta aroma fresco durante semanas.
- La tela delgada permite que todo respire, y así no encierra el aroma.
Además, puedes personalizarlo con fragancias distintas según la estación del año o tu estado de ánimo: canela, lavanda, jazmín, coco, lo que te guste más.