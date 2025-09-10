Con este trucazo puedes quitarle a tu ropa el olor a clóset: elimina los aromas a madera o guardado

Hay algo que da mucha paz: abrir tu clóset y que todo huela delicioso. Pero cuando la ropa ha estado guardada por semanas o meses, es normal que el olor sea raro… como a humedad, a encierro o incluso a madera vieja. Y eso, honestamente, puede arruinar todo tu look.

Por suerte, hay un truco buenísimo (y casero) que puedes aplicar en minutos para olvidarte del olor a guardado: saquitos aromáticos hechos en casa con cosas que seguro ya tienes. Te explicamos paso a paso cómo prepararlos con solo 4 ingredientes: jabón, sal, arroz y tela.

¿Cómo quitar el olor a humedad del clóset con saquitos aromáticos caseros?

Según la youtuber Yaz Namuche, este truco es fácil, rápido y efectivo. Los materiales son económicos y la ropa te lo va a agradecer cada vez que abras el armario.

Canva Con estas bolsitas aromáticas el mal olor en la ropa de tu clóset, desaparecerá

Materiales que necesitas:



½ taza de arroz

½ taza de sal

1 jabón en barra (el aroma que más te guste)

Cordón, listón delgado o hilo grueso

Retazos de tela delgada (gasa u organza)

Tijeras

Paso a paso para hacer los saquitos aromáticos:



Extiende la tela sobre una superficie plana. Corta un rectángulo de unos 17 x 14 cm. Puedes hacer 2 o hasta 4 saquitos dependiendo del tamaño. Ralla el jabón y mézclalo con el arroz y la sal. Coloca un poco de esta mezcla en el centro de cada trozo de tela. Junta las puntas como si fuera una bolsita o cucurucho, y amarra bien con el listón. Recorta el exceso de tela si lo deseas, pero deja una tira del listón para colgarlo.

Listo. Ahora solo cuelga los saquitos en los tubos del clóset o ponlos entre tus prendas, y en cuestión de horas el olor a humedad o madera vieja desaparecerá.

¿Por qué funciona este truco para eliminar malos olores del clóset?

El arroz y la sal absorben la humedad , que es la principal causa del olor a guardado.

, que es la principal causa del olor a guardado. El jabón en barra aporta aroma fresco durante semanas.

durante semanas. La tela delgada permite que todo respire, y así no encierra el aroma.

Canva ¿Quieres eliminar el olor a clóset de tu ropa y siempre huela bien? Prueba este truco casero y económico

Además, puedes personalizarlo con fragancias distintas según la estación del año o tu estado de ánimo: canela, lavanda, jazmín, coco, lo que te guste más.