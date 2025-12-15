Esta moneda de 20 pesos se vende en MILLONES porque tiene algunos detalles de acuñación

El dinero, desde siempre, ha generado interés en el mundo, y algunos modelos son considerados auténticas joyas a nivel internacional, pues se trata de ejemplares que muy pocas personas poseen. En este caso, una moneda mexicana, debido a un error de acuñación, elevó su valor de manera notable , convirtiéndose en una pieza altamente codiciada, sobre todo en plataformas de venta donde los coleccionistas buscan rarezas únicas.

Se trata de la Moneda de Octavio Paz 2000, ofrecida por 297,777,777 en Mercado Libre. Aunque pueda parecer un valor difícil de comprender, se justifica porque los errores de acuñación aumentan su precio y atractivo para los coleccionistas. Quienes deseen adquirirla pueden coordinar la entrega directamente con el vendedor en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

¿Cuándo comenzó a circular la moneda de Octavio Paz?

Puesta en circulación el 3 de abril, la moneda combinó dos metales distintos: uno en el centro y otro en el anillo perimétrico. En el reverso se grabó el rostro de Octavio Paz junto a la leyenda “Premio Nobel de la Literatura”. Con esta acuñación, se destacó la trascendencia de la obra de quien fuera llamado Hombre de letras total y absoluto, convirtiendo la pieza en un verdadero tesoro para coleccionistas y amantes de la literatura.

La moneda de Octavio Paz se convierte en una verdadera joya cuando presenta errores de acuñación u otros defectos.|Fuente: Captura de Pantalla - Mercado Libre

El homenaje coincidió con el 97 aniversario del nacimiento del poeta, celebrado el 31 de marzo. Nacido en la Ciudad de México en 1914, Octavio Paz se consolidó como uno de los escritores más influyentes en lengua española, y su obra continúa siendo un faro de inspiración y un referente imprescindible de la literatura mexicana y mundial.

¿Hay una sola moneda conmemorativa de Octavio Paz?

Los coleccionistas deben tener en cuenta que no existe un único ejemplar valioso, sino al menos dos monedas conmemorativas que han generado gran interés. Ambas pertenecen a la familia C y comparten la efigie del poeta y Premio Nobel de Literatura, pero fueron acuñadas en años distintos, convirtiéndolas en piezas de interés tanto para numismáticos como para amantes del arte en metal.

La moneda de Octavio Paz destaca por su rareza y errores de acuñación que la hacen codiciada.|Fuente: Banxico

Según Zona Paz, el primer ejemplar corresponde a la moneda emitida para conmemorar el cambio de milenio, mientras que el segundo se acuñó para celebrar el vigésimo aniversario del Premio Nobel que recibió el poeta en 1990, emitida en 2010 y puesta en circulación en 2011, con la efigie del escritor y su frase poética característica. Aunque similares en diseño, ambas piezas son únicas y representan rarezas que los coleccionistas valoran por su historia, su singularidad y su relevancia cultural.