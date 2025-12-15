La Granja VIP semifinal: Ver ONLINE y EN VIVO quién es el eliminado HOY domingo 14 de diciembre de 2025; eliminación por tv abierta, gratis y streaming

La Granja VIP disfruta hoy domingo 14 de diciembre de su semifinal, en donde conoceremos al eliminado de la semana número 9 del reality show. Recordemos que los nominados son César Doroteo, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, quienes esta noche corren el riesgo de tener que abandonar las instalaciones de La Granja. No olvides que AÚN ESTÁS A TIEMPO de salvar a tu granjero favorito, solo da click aquí y otorga los votos para salvar a quien desees.

Sigue MINUTO A MINUTO nuestra cobertura totalmente en vivo y entérate antes que nadie de quiénes son los granjeros que disfrutaran de la décima y última semana en La Granja VIP.