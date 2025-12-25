Chayanne se viste de luto tras dolorosa muerte en plena Navidad

Las fiestas decembrinas están pensadas para disfrutar de la mejor manera posible, sin embargo eso en ocasiones se ve obstruido por las complicaciones de la vida. En este caso, dicha situación alcanzó a Chayanne, quien se enteró de una pérdida que realmente le puso triste. Esto se sabe de la persona que falleció, con quien el cantante compartió años hermosos en su infancia.

¿Quién es la persona cercana a Chayanne que falleció?

La hermana de este hombre avisó en la mañana del 24 de diciembre que Tony Ocasio había perdido la vida. Este hombre murió en la noche del pasado 23, sin embargo solamente se indicó el fallecimiento acompañado de unas pequeñas palabras de quien se identifica como su familiar.

Ante eso, varios estaban expectantes de algún mensaje de Chayanne, el cual llegó prácticamente inmediato. En sus palabras de despedida fue mesurado pero manifestando el interés por homenajear a alguien que estuvo cercano a él en el inicio de su carrera: “Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz.”

Aunque en un principio no existía información acerca del motivo del fallecimiento, el diario puertorriqueño El Nuevo Día expuso que la muerte se dio tras un infarto a los 58 años. Ante eso, también se presume que ocurrió en Orlando, sitio donde él residía desde hace varios años tras conseguir una vida en dicho país gracias a su servicio.

¿Cuál es la historia entre Chayanne y Tony Ocasio?

Ellos formaron parte de una Boy-Band conocida como Los Chicos, que tuvo cierto impacto en aquellos años. Además de estos dos hombres, el grupo se conformaba por Rey Díaz y Migue Santa, sin embargo ante la salida de Chayanne, el grupo perdió poder y terminaron separados gracias a problemas administrativos.

Aunque el Padre de Latinoamérica tuvo un éxito rotundo como artista, otros como Tony y Migue, se enlistaron en el ejército de los Estados Unidos. El propio Migue falleció en 2019 y lamentablemente para sus familias, Tony perdió la vida el pasado 23 de diciembre y por eso el mensaje emitido por parte de Chayanne en su cuenta de Instagram.