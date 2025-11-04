Un gran final: Bárbara de Regil comparte su ÚLTIMO DÍA como Rosario Tijeras previo a la 5ta temporada

Este martes 04 de noviembre será un día sin precedentes, pues hoy Bárbara de Regil terminará de manera oficial el proyecto de Rosario Tijeras en esta próxima quinta temporada.

La mexicana compartió en sus redes sociales como se alistaba en casa para lo que será su último día de filmaciones en la serie de "Rosario Tijeras", poniendo así un final a una gran parte de su carrera.

La actriz de 38 años ha llevado el rol como “Chayito”, el protagónico en "Rosario Tijeras" a lo largo de 9 años, luego de su primera emisión en el 2016 y nos ha dado momentos totalmente únicos, aunque tras casi una década, ha finalizado este proyecto sin igual con una historia que ha llegado a todos los hogares de México.

¿Fue Rosario Tijeras el papel que cambió la vida de Bárbara de Regil?

Pareciera que fue ayer cuando Bárbara de Regil dio vida por primera vez a Rosario, quien tras un fuerte pasado marcado por el abuso, se convierte en una mujer letal quien tiene qué hacer de todo para lograr sobrevivir.

A lo largo de 4 temporadas hemos podido verla luchar con la dualidad de lo que es el romance dentro de su estilo de vida, el cual ha sido empañado por su realidad llena de violencia y su pasado.

¿Qué esperamos de la 5ta temporada de Rosario Tijeras?

Esta 4ta temporada nos ha dado momentos únicos, luego de que estuvimos cerca de nos saber más de Rosario, logramos verla años en el futuro donde se ha visto comprometida a lidiar con el fantasma de su pasado mientras enfrenta la maternidad de una manera muy complicada, pues su hija, Ruby no lleva buena relación con ella.

Si bien, su trabajo nunca le ha dado tregua, hemos conocido partes de Rosario que la han mostrado en su punto más vulnerable, por lo que para la temporada final podríamos ver la conclusión de su vida en lo que ella siempre ha querido, una vida normal.

Ver a Ruby crecer ha sido como ver de nuevo a Rosario de joven, así como la conocimos, siendo una historia emotiva, donde millones de fans esperamos que “Chayito” pueda cerrar su ciclo.