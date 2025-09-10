¡Se confirma la quinta temporada de Rosario Tijeras! ¿Regresa “El Ángel”?

¿Qué tal te vendría una nueva temporada de Rosario Tijeras? Tenemos noticias porque ya es una realidad. El día de hoy, Bárbara de Regil, protagonista de la famosa serie, ha dado la noticia de la quinta temporada y ya reveló algunas sorpresas que traerá esta producción.

¡El barrio! el lugar preferido de Bárbara de Regil para grabar Rosario Tijeras 4 [VIDEO] Bárbara de Regil se ha enfrentado a varios retos en su carrera actoral, pero ninguno como el de Rosario Tijeras. Conoce por qué la actriz decidió regresar a la famosa serie.

¡Se confirma la quinta temporada de Rosario Tijeras 5!

El día de ayer, Bárbara de Regil dejó pistas sobre una noticia acerca de Rosario Tijeras y el día de hoy, hace pocos minutos, se dio a conocer que se viene una nueva temporada de la serie que ha mantenido a todos al filo del asiento.

No hay duda de que todas las temporadas de la serie que ha marcado a generaciones ha sido un total éxito, ya que siempre mantiene el suspenso, la intriga, el amor y, por supuesto, muchísima acción. Todos los seguidores estaban a la espera del anuncio de una nueva temporada, la cual ya es un hecho, pues así lo dio a conocer la protagonista de la historia.

¿Regresa “El Ángel” a la quinta temporada de Rosario Tijeras?

Aunque no hay nada confirmado sobre el regreso de Daniel Salgado “El Ángel”, Bárbara de Regil dejó dos grandes pistas acerca de él, pues hace tres días publicó un video donde los actores aparecen juntos (Bárbara y Sebastián Martínez). Tras el anuncio de la nueva temporada de Rosario Tijeras, la actriz declaró para The Hollywood Reporten en Español:

“Como terminó la cuarta, es el inicio de la quinta. Rosario vio al Ángel y cree que es una ilusión, pero no es una ilusión. Ahí empieza la quinta y desde ahí se desarrolla todo”.

Todo parece ser que esta quinta temporada es muy prometedora, debido a que Bárbara también comentó que hay mucha acción, hasta diez veces más que en la cuarta.

Los fanáticos y seguidores de la historia de Rosario están más que emocionados con la noticia y esperan con ansias ver nuevamente a Sebastián Martínez como Daniel Salgado, ya que muchos quieren que continúe su historia de amor con la protagonista.